Le uscite Panini Comics del 10 ottobre 2024

Star Wars: The Mandalorian Stagione Due – Parte Due 2

Star Wars Collection

19,00 €

Contiene: Mandalorian: Season Two (2023) #5/8

Il viaggio del Mandaloriano per consegnare il bambino nelle mani di un Jedi che possa addestrarlo nella Forza è irta di pericoli. Uno di questi si rivelerà essere… Boba Fett?! E poi per compiere un’audace missione contro l’Impero, il Mandaloriano avrà bisogno dell’aiuto di un vecchio nemico… La conclusione dell’adattamento a fumetti della seconda stagione dell’amatissima serie The Mandalorian!

The Witcher: Animali Selvaggi

14,00 €

Contiene: The Witcher: Wild Animals (2023) #1/4

Che differenza c’è tra un uomo e un’altra creatura vivente? Qualcuno è davvero superiore o siamo tutti sullo stesso piano, compresi quelli dotati di poteri straordinari come i Witcher? Geralt sta per scoprirlo in questa avventura inedita a fumetti che mescola azione e mostri a riflessioni filosofiche perfettamente integrate nell’affascinante mondo di The Witcher!

Spawn 9

Chi Diverrà il Re dell’Inferno

14,00 €

Contiene: Spawn (1992) #350/353

La grande saga del nuovo sovrano dell’Inferno giunge alla conclusione con un cambiamento a dir poco epocale che avrà subito effetti su tutte le testate dell’universo di Spawn! Inoltre, tornano i vampiri di Bludd e appare un nuovo personaggio che potrebbe diventare una grande alleata di Spawn così come… la sua nuova nemica! Disegni spettacolari di Carlo Barberi (Sensational Spider-Man) e del nuovo autore ufficiale Brett Booth (Fantastic Four).

Cyberpunk 2077: Xoxo

18,00 €

Contiene: Cyberpunk 2077: XOXO

Una nuova e pazzesca storia ambientata nel mondo di Cyberpunk 2077, il capolavoro videoludico di CD Projekt RED! Uno scontro tra bande sta per iniziare a Night City! I Maelstrom vogliono tendere un’imboscata ai Mox, che stanno trasportando un prezioso carico in grado di far fruttare loro parecchi eddie. Ma quando uno degli aggressori si innamora nel bel mezzo del massacro, inizia un’odissea infernale per la più improbabile delle coppie!