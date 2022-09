Cyberpunk 2077 come già accennato qualche articolo fa sta vivendo una seconda vita, successivamente all’incredibile successo ottenuto dall’anime Netflix Cyberpunk: Edgerunners, attualmente nella top 10 della piattaforma streaming tra i prodotti più visti al momento.

Proprio nelle scorse ore CDPR ha annunciato che il titolo sta avendo più di 1 milione di giocatori attivi sul titolo e nelle ultime 24 ore Cyberpunk 2077 ha avuto oltre 86.000 giocatori contemporanei, confermando i numeri solamente sulla piattaforma Steam, quindi senza contare le altre versioni del videogioco.

Sicuramente Cyberpunk 2077 ha ricevuto nuova linfa vitale per via dell’anime ma senza ombra di dubbio anche il nuovo DLC ha fatto la sua parte, Phantom Liberty. Nonostante le tante critiche il gioco CDPR sta avendo finalmente il successo che merita e ovviamente questi dati sono solo un punto di partenza verso qualcosa di più massiccio.

A questo punto il successo è assicurato e di certo gli sviluppatori non si lasceranno sfuggire l’occasione per portare al’IP sempre nuovo pubblico creatosi anche intorno all’anime, che ricordiamo sta contribuendo all’aumento dell’utenza sul titolo a cui si è ispirato. Riportiamo tutto tramite CB.

“Night City sta vivendo una nuova vita, grazie alle visite di oltre 1 milioni di nuovi giocatori arrivati da tutto il mondo. Per questo volevamo ringraziarci del supporto e speriamo di fare sempre meglio”. Le parole sono state condivise tramite Twitter dall’account ufficiale di Cyberpunk 2077:

Each day of this week Night City has been visited by 1 million players, both new and returning.

We wanted to use this opportunity to thank you for being with us and playing the game. Thanks, Chooms! 💛 pic.twitter.com/zqggblztF8

— Cyberpunk 2077 (@CyberpunkGame) September 21, 2022