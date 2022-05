Judgment Day: Spider-Man deve fare i conti con… Gwen Stacy?!?

Ad agosto la portata di AXE: Judgment Day si espande a tutto l’universo Marvel, come abbiamo già visto con i Fantastici Quattro, ma nel caso di Spider-Man sembrerebbe addirittura riportare in scena Gwen Stacy!

Nella copertina di Amazing Spider-Man #10, pubblicata in anteprima da Comicbook, un tie-in di Judgment Day scritto da Zeb Wells e disegnato da John Romita Jr, vediamo infatti un Peter Parker, in costume ma senza maschera, prostrato di fronte a Gwen Stacy, vestita con l’iconico outfit (gonna viola, giacca verde, stivaletti) della notte in cui è stata uccisa da Goblin (in Amazing Spider-Man 121 del 1973).

Peter negli ultimi anni ha conosciuto e fatto amicizia con una versione proveniente da un’altra dimensione della sua ex ragazza, più giovane e dotata dei suoi stessi poteri, nota come Spider-Gwen. Ma ritrovarsi faccia a faccia con il suo primo amore, tragicamente morta a causa del suo più grande nemico potrebbe essere uno shock, anche se non uno shock inedito.

Già in passato infatti Peter ha dovuto fare i conti con l’improvvisa riapparizione di Gwen nella sua vita, anche se poi si è scoperto essere un clone, e più recentemente durante la saga di Kindred ha scoperto la verità riguardante i costrutti genetici che per un certo tempo si era pensato potessero essere i figli di Gwen.

Ma attenzione, leggendo la sinossi del numero qualche dubbio sull’effettivo ritorno della ragazza può sorgere:

È tempo che Spider-Man venga giudicato e penso che sappiamo tutti quale momento nella storia di Spidey peserà pesantemente sul procedimento. Non potete perdere questo numero molto speciale che potrebbe spezzarvi il cuore ancora una volta.

Visto il tema del giudizio che tocca anche altre tie-in di Judgment Day come quello di Marauders, è possibile che in realtà Spider-Man debba affrontare in qualche misura una sorta di valutazione della sua vita da parte dei Celestiali, e ovviamente la morte di Gwen Stacy è uno dei momenti fondamentali della sua storia.

Più che un ritorno in carne ed ossa di Gwen, quindi, potrebbe trattarsi di una sorta di analisi delle cause e delle responsabilità di Peter nella morte della ragazza.