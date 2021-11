Eternals – Angelina Jolie si scaglia contro le critiche verso le scene LGTBQ, ed elogia i Marvel Studios

Eternals era pronto per essere rilasciato nel Novembre 2020, ma a causa alla pandemia di COVID-19 che ha fatto slittare tutto il palinsesto dei prossimi progetti del Marvel Cinematic Universe, è ora finalmente uscito in tutti Cinema.

ATTENZIONE!! POSSIBILE SPOILER DAL FILM ‘ETERNALS’!!

il The Hollywood Reporter ha confermato qualche giorno fa che il Film ‘Eternals’ non verrà distribuito in Arabia Saudita, in Kuwait e in Qatar, tutti mercati in cui il Cinecomic dei Marvel Studios sarebbe dovuto uscire inizialmente l’11 Novembre. Anche se non è stata fornita una motivazione ufficiale, le fonti del THR sostengono che il ban dipenda dalla presenza nel Film e del bacio tra i primi personaggi apertamente omosessuali del Marvel Cinematic Universe, ossia Phastos (Brian Tyree Henry) e suo marito Ben (Haaz Sleiman), considerando che l’omosessualità è ritenuta illegale nei Paesi del Golfo. Una catena di cinema regionale ha spiegato che Eternals è stato “bannato” ma che non è stato comunicato il motivo. Il report, inoltre, ha rivelato che la Walt Disney Company ha rifiutato le richieste dei censori locali di modificare e tagliare determinate scene del cinecomic.

Adesso durante un’intervista con News.com.au, l’attrice Angelina Jolie (che fa parte del Film nel ruolo di Thena) ha commentato come vari paesi abbiano bandito il Film dei Marvel Studios appena uscito, semplicemente a causa di una coppia dello stesso sesso presente sullo schermo. Dichiarando di essere anche orgogliosa dei Marvel Studios che non hanno alterato le scene su Phastos e la sua famiglia.

Queste le sue parole:

“Sono triste per quel pubblico. E sono orgogliosa che la Marvel abbia rifiutato di tagliare quelle scene. Ancora non capisco come facciamo a vivere oggi in un Mondo in cui ci sono ancora persone che non vedono la bellezza di quella relazione e quell’amore. Chiunque sia arrabbiato per questo, o si senta minacciato da questo, è ignorante.”

Eternals – trama e cast

Il nuovo Film dei Marvel Studios, Eternals, presenta un nuovo team di supereroi nell’Universo Cinematografico Marvel, antichi alieni che hanno vissuto in segreto sulla Terra per migliaia di anni. In seguito agli eventi di Avengers: Endgame, una tragedia inaspettata li costringerà ad uscire allo scoperto per riunirsi contro i nemici più antichi dell’umanità, i Devianti.

Nel cast del film ‘The Eternals’ troveremo Angelina Jolie (Athena), Richard Madden (Ikaris), Kumail Nanjiani (Kingo), Lauren Ridloff (Makkari), Brian Tyree Henry (Phastos), Salma Hayek (Ajak), Lia McHugh (Sprite), e Don Lee (Gilgamesh). Oltre a Barry Keoghan (Druig) e Kit Haringhton (Dave Whitman / Cavaliere Nero).

