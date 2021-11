Online nuove nuova Promo Art ufficiali di Doctor Strange in The Multiverse of Madness, Film di Sam Raimi in uscita a Maggio del prossimo anno.

Doctor Strange: In The Multiverse of Madness – nuove Promo Art dal Film!

Al San Diego Comic-Con del 2019, i Marvel Studios hanno annunciato il film Doctor Strange In The Multiverse of Madness, interpretato nuovamente da Benedict Cumberbatch che sarà strettamente collegato agli eventi di WandaVision e Spider-Man: No Way Home, e che è stato descritto da Kevin Feige come “il primo film del Marvel Cinematic Universe con scene spaventose“.

Mentre i fan vedranno Doctor Strange apparire in Spider-Man: No Way Home, la sua prossima avventura da solista debutterà il 6 Maggio 2022. Il Film vedrà lo Stregone Supremo fare il suo primo vero “tuffo” nel Multiverso.

Adesso online e non, stanno venendo pubblicati man mano, i prodotti per il Film e, con esso, nuove immagini con personaggi come Scarlet Witch e America Chavez, ma anche il demone Shuma-Gorath.

Ecco la prima immagine promozionale:

Come possiamo vedere nei nuovissimi pantaloni della tuta a tema Doctor Strange su Amazon, possiamo scorgere: Scarlet Witch, America Chavez, Wong e Doctor Strange dove li vediamo nei loro nuovi costumi.

Anche il rivenditore Booktopia ha pubblicato un nuovo prodotto del merchandising dedicato al Film: un puzzle che compone un’illustrazione dello Stregone Supremo che lotta contro Shuma-Gorath!

Ecco l’immagine:

Chi è Shouma-Gorath?

Creato da Steve Englehart e Frank Brunner nel 1972 e apparso per la prima volta sulle pagine di Marvel Premiere #5, Shuma-Gorath è uno dei demoni multidimensionali più potenti dell’Universo Marvel fumettistico ed è in grado di alterare la realtà, di mutare la propria forma, di teletrasportarsi e di proiettare energia. Nel corso della sua storia editoriale ha affrontato spesso gli Avengers e i Fantastici Quattro ma di solito viene utilizzato come villain di Doctor Strange.

Come molti di voi già sapranno, questo demone è già stato anticipato in svariati episodi di What If…?

Doctor Strange: In The Multiverse Of Madness – anticipazioni

Doctor Strange: In the Multiverse of Madness è il secondo film della saga su Doctor Strange, lo stregone interpretato da Benedict Cumberbatch e prodotto dai Marvel Studios. Il film fa parte della cosiddetta Fase 4 del Marvel Cinematic Universe e sarà collegato a Spider-Man: No Way Home con Tom Holland.

Al nuovo film di Doctor Strange come già detto in precedenza è collegata a sua volta la serie tv WandaVision, disponibile sulla piattaforma streaming Disney+. Mentre la presenza di Wanda in Doctor Strange è certa, è tutto da confermare gli altri attori che sono presenti nel cast finora.

