Bill Murray entra nel cast di Ant-Man and the Wasp: Quantumania dopo i rumor di qualche settimane fa.

Ant-Man And The Wasp: Quantumania – Bill Murray conferma che avrà un ruolo nel Film!

Durante il Disney Investor Day di Dicembre, i Marvel Studios hanno annunciato ufficialmente il Film Ant-Man and The Wasp: Quantumania, il terzo film dedicato all’uomo-formica interpretato da Paul Rudd in cui assisteremo all’introduzione di uno dei villain più importanti della Marvel nonché avversario dei Fantastici Quattro e degli Avengers fumettistici, e cioè: Kang il Conquistatore.

In un’intervista con il quotidiano tedesco Frankfurter Allgemeine, tramite The Cosmic Circus, l’attore veterano della recitazione Bill Murray ha confermato di essersi unito al cast di Ant-Man and the Wasp: Quantumaniadei Marvel Studios.

Questo un estratto dell’intervista:

Intervistatore: “È importante, per te, lavorare con persone che conosci bene e con cui ti trovi bene?”

Bill Murray: “Sai, di recente ho realizzato un Film Marvel. Probabilmente non potrei dirti nulla, ma non importa. In ogni caso, alcune persone sono rimaste piuttosto sorprese dal motivo per cui ho deciso per un progetto del genere. Ma per me la cosa era abbastanza chiara: ho conosciuto il regista e mi è piaciuto molto. Era divertente, umile, tutto quello che vuoi da un regista. E con la storia della cheerleader “Bring It On – Girls United” ha fatto un Film anni fa, che penso sia dannatamente buono. Quindi ho accettato, anche se non sono interessato a questi enormi adattamenti di fumetti come attore altrimenti.”

Intervistatore: “Ti penti della decisione presa?”

Bill Murray: “Mettiamola così: il regista è una brava persona, e almeno ora so cosa si prova nel girare un Film Marvel. Ma non credo di dover vivere questa esperienza una seconda volta. E qui torniamo alla tua precedente domanda: finora ho evitato questo lato dell’industria cinematografica. Fortunatamente, la maggior parte dei buoni artisti sono anche buone persone. Almeno questa è la mia esperienza con le persone che ho incontrato.”

Ant-Man And The Wasp: Quantumania!

E’ ancora presto per parlare di anticipazioni sulla trama. Di certo le particelle Pym hanno giocato un ruolo fondamentale per la trama di Avengers: Endgame e la sconfitta di Thanos, per cui è facile pensare che le rivedremo in azione. Scott e Hope torneranno a esplorare il regno quantico? Quale sarà la nuova minaccia per Ant Man and the Wasp?

Dopo gli eventi di Endgame, sappiamo che tutti i protagonisti dei film su Ant-Man sono sopravvissuti alla guerra con Thanos. Infatti nel cast di Ant-Man 3 tornerà a vestire i panni di Scott Lang / Ant Man l’attore Paul Rudd. Al suo fianco, a interpretare Hope Van Dyne / Wasp, ci sarà nuovamente Evangeline Lilly. Assieme ai due attori protagonisti potremo rivedere anche Michael Douglas e Michelle Pfeiffer nei panni di Hank Pym e Janet Van Dyne. Si aggiungono poi al cast anche Kathryn Newton come Cassie Lang, la figlia di Scott, e Jonathan Majors, che sarà Kang the Conqueror, il cattivo del Film. Come personaggi secondari potremmo rivedere Luis, interpretato da Michael Peña.

