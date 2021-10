I Marvel Studios lavorano a delle Serie Anime e anche Serie Animate in 2D!

Sin dal suo lancio, Disney+ è stato un ricco assortimento di contenuti che vanno dalle commedie per adolescenti, ai viaggi di successo negli universi della Marvel e di Star Wars.

Gli ultimi mesi hanno visto il servizio di streaming rilasciare uno dei suoi progetti più distinti con Star Wars: Visions , una serie antologica di anime con ogni episodio sviluppato da uno studio diverso e seguendo i propri personaggi.

Come scoperto da The Cosmic Circus, i Marvel Studios stanno preparando un’espansione nel mondo degli anime basata su un recente annuncio di lavoro.

A seguito di un aumento del reclutamento dello studio per progetti animati, Marvel Studios Animation sta attualmente assumendo un FX Designer che abbia “una forte conoscenza dei principi dell’animazione 2D e familiarità con lo stile anime 2DFX di fascia alta”.

Sebbene il focus dell’elenco sia sull’animazione 2D, l’esperienza con il software 3D è considerata un bonus, il che suggerisce che chiunque occupi la posizione assumerà anche stili più tradizionali, come quello mostrato in What If…?​​​​​​.

Sarà sicuramente interessante vedere come i Marvel Studios amplieranno la loro offerta animata dopo What If…?. Ricordiamo che, finora, l’unica altra Serie TV animata resa nota dai Marvel Studios è I Am Groot, spin-off dei Guardiani della Galassia in lavorazione per Disney+, che presumibilmente però dovrebbe utilizzare uno stile 3D fotorealistico.

