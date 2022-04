Werewolf by Night: Laura Donnelly sarà Elsa Bloodstone nell’Halloween Special?

Qualche mese fa si era diffusa la notizia che Laura Donnelly si era unita al cast dell’Halloween Special dei Marvel Studios dedicato a Werewolf by Night, ma oggi pare che sia trapelato anche il ruolo che dovrebbe interpretare: non Nina Price, bensì Elsa Bloodstone, la cacciatrice di mostri.

A gennaio abbiamo appreso che l’attrice nota per il suo ruolo in The Nevers si era unita a Gael Garcia Bernal, che interpreterà Jack Russell alias il famoso Werewolf by Night (Licantropus in Italia)nello speciale per Disney+.

Le prime voci indicavano che fosse la nipote di Russel, Nina Price, personaggio apparso anche nei panni di Vampire by Night, un ibrido di vampiro e licantropo, nei fumetti. Ora, Cosmic Circus sta segnalando che potrebbe interpretare un personaggio completamente diverso. Secondo loro infatti Laura Donnelly interpreterà la famosa cacciatrice di mostri Elsa Bloodstone, un personaggio decisamente più popolare che i fan speravano di vedere entrare a far parte del Marvel Cinematic Universe ad un certo punto.

Figlia del leggendario cacciatore di mostri Ulysses Bloodstone, uomo preistorico vissuto per oltre diecimila anni grazie alle proprietà della gemma aliena nota come Pietra di Sangue e morto qualche anno dopo la comparsa dei supereroi, Elsa ha scoperto il suo retaggio familiare una volta compiuti i sedici anni.

Con un frammento della Pietra di Sangue incastonato nel suo choker, ha raccolto l’eredità paterna cacciando mostri in lungo e in largo per l’Universo Marvel, finendo anche per avere una relazione con Jack Russel ad un certo punto.

Dobbiamo comunque tenere presente che lo speciale di Halloween al momento non ha un titolo ufficiale e Werewolf by Night è stato semplicemente attribuito in mancanza di altro e tende a concentrarsi solo sul personaggio Russel. Quindi, potremmo ottenere un quadro migliore sui protagonisti una volta che lo annunceranno ufficialmente, dato che nonostante il progetto sia attualmente in lavorazione in previsione del rilascio a fine ottobre, non ha ancora ricevuto un annuncio ufficiale riguardante il titolo e i protagonisti.