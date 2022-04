Uno spot di Doctor Strange cita lo Spider-Man di Tobey Maguire

Uno spot pubblicitario legato a Doctor Strange in the Multiverse of Madness ha suggerito la possibilità che nel film si possa rivedere lo Spider-Man interpretato da Tobey Maguire.

Il detersivo Tide ha infatti ufficialmente rilasciato una nuovissima pubblicità tie-in con Doctor Strange in the Multiverse of Madness, con un rimando ad un elemento familiare di uno dei film storici della Marvel.

Ecco qui lo spot in questione:

Il promo di un minuto inizia con la Cappa della Levitazione di Doctor Strange e Wong all’interno del Sanctum Sanctorum. Wong sporca accidentalmente con del patè dil tonno il mantello, cosa che costringe lo Stregone Supremo ad andare in lavanderia per farlo lavare.

Tuttavia, la Cappa non è d’accordo, e per sottrarsi al lavaggio inzia a volteggiare per le strade di New York, atterrando infine su un camion Joe’s Pizza.

Joe’s Pizza è il luogo di lavoro del Peter Parker interpretato da Tobey Maguire durante i momenti di apertura di Spider-Man 2: potrebbe essere questo il primo indizio dell’apparizione di Maguire nel prossimo sequel di Doctor Strange?

Nel frattempo, l’annuncio si conclude con Wong che cattura la Cappa, riuscendo finalmente a fare il bucato.

Lo Spider-Man di Tobey Maguire ha fatto un ritorno memorabile in Spider-Man: No Way Home, ma sembra che il trequel probabilmente non sarà l’ultima volta che i fan vedranno il classico tessiragnatele.

È interessante notare che Joe’s Pizza in Spider-Man 2 si trova in Bleecker Street, che è la stessa strada in cui si trova il Sanctum Sanctorum nell’MCU. Sulla base di questa promozione, questo teaser potrebbe fungere da divertente easter egg oppure potrebbe esserci qualcosa in più in questo riferimento.

Dato che il film è incentrato sul viaggiare attraverso diverse realtà, è possibile che Strange e i suoi alleati possano finire nell’universo dello Spider-Man di Maguire. Finire nell’universo dello Spider-Man di Sam Raimi offrirebbe molte opportunità per la storia, soprattutto considerando il fatto che il Peter di Maguire ha già incontrato Strange durante No Way Home.

Il fatto però che Multiverse of Madness sarebbe dovuto uscire prima di No Way Home, suggerirebbe che sia impossibile vedere uno scenario del genere, ma con i molti reshoots che sono stati effettuati potrebbe essere stata aggiunta qualche scena in questo senso.