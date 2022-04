Doctor Strange in the Multiverse of Madness: ecco i character poster

I Marvel Studios accelerano nella campagna promozionale di Doctor Strange nel Multiverso della Follia, con il rilascio di sei character poster dedicati ad altrettanti protagonisti del film.

La campagna di marketing del sequel era iniziata ufficialmente nei titoli di coda di Spider-Man: No Way Home e da allora è andata in crescento. Il trailer ufficiale è stato rilasciato durante il Super Bowl di quest’anno tra un applauso fragoroso e le prevendite dei biglietti hanno già avviato il film per un incredibile weekend di apertura.

Con il Moon Knight di Disney+ che entra nella sua metà di stagione questo mercoledì, i Marvel Studios hanno alzato il livello del marketing nelle sale. Nuove voci indicano che il trailer di Thor: Love and Thunder è imminente, ma aprile appartiene in gran parte a Doctor Strange 2. Il sequel con protagonista Benedict Cumberbatch ha debuttato con il suo poster ufficiale la scorsa settimana, che raffigurava i personaggi principali del film in un’unica immagine. Ora, ogni personaggio ha ricevuto il proprio ritratto autonomo. Diffusi sui canali social Marvel e Disney, i ritratti ufficiali di Doctor Strange in the Multiverse of Madness raffigurano lo stesso Stephen Strange, Scarlet Witch, America Chavez, Wong, Mordo e Christine Palmer.

Il primo personaggio è ovviamente Doctor Strange stesso, interpretato da Benedict Cumberbatch, protagonista del film, che dovrà esplorare il Multiverso dopo che le sue azioni in Spider-Man: No Way Home hanno aperto dei varchi tra le realtà.

Vediamo quindi Wanda Maximoff, la potentissima Scarlet Witch interpretata da Elizabeth Olsen, che ha dimostrato di poter manipolare la realtà in WandaVision e che piange ancora la perdita dei suoi “figli” Billy e Tommy.

Il terzo poster è invece dedicato alla new entry America Chavez, interpretata da Xochitil Gomez, giovane eroina con il potere di saltare tra le dimensioni.

Ecco quindi Wong, ex bibliotecario di Kamar Taj e attuale Stregone Supremo, interpretato da Benedict Wong.

Troviamo quindi Karl Mordo, interpretato da Chiwetel Ejiofor, ex compagno di Strange a Kamar Taj ma che alla fine del primo film si imbarcava nella missione di sradicare la magia dalla Terra. Ma la sua missione sarà limitata solo a questa Terra?

Infine, un po’ a sorpresa, l’ultimo poster è dedicato a Christine Palmer (Rachel McAdams), la dottoressa collega e amante di Stephen durante la sua carriera medica, che nei trailer abbiamo intravisto sposarsi ma anche in quelle che sembrano altre versioni provenienti da altre realtà.