Ecco il trailer in Italiano di Doctor Strange nel Multiverso della Follia, il film dei Marvel Studios in uscita il 4 Maggio.

Doctor Strange In The Multiverse of Madness – Online il primo Teaser Trailer in ITALIANO! E anche il primo Poster!

Al San Diego Comic-Con del 2019, i Marvel Studios hanno annunciato il film Doctor Strange In The Multiverse Of Madness, interpretato nuovamente da Benedict Cumberbatch che sarà strettamente collegato agli eventi di WandaVision e Spider-Man: No Way Home, e che è stato descritto da Kevin Feige come “il primo film del Marvel Cinematic Universe con scene spaventose“. Ricordiamo che Doctor Strange 2 In The Multiverse Of Madness sarà diretto da Sam Raimi e precedentemente fissato per il 25 Marzo 2022 arriverà il 4 Maggio 2022.

I Marvel Studios hanno rilasciato ufficialmente il primo Teaser Trailer di Doctor Strange in the Multiverse of Madness (in Italiano tradotto nel Multiverso della Follia), mostrando un primo sguardo a Stephen Strange interpretato ancora una volta da Benedict Cumberbatch, Wanda Maximoff di Elizabeth Olsen e altri ancora.

Ecco il Teaser Trailer in ITALIANO! Buona Visione:

Subito dopo, è stato pubblicato anche il Teaser Poster ufficiale, che mostra il protagonista insieme a Scarlet Witch e ad una variante malvagia-

Ecco il Teaser Poster:

E’ stata diffusa Online anche una prima immagine ufficiale di Doctor Strange, Christine Palmer interpretata da Rachel McAdams e America Chavez presumibilmente mentre tentano di entrare in un portale del Multiverso.

Ecco l’immagine:

ATTENZIONE SPOILER DA SPIDER-MAN: NO WAY HOME!!

Chi avrà visto il Film Spider-Man: No Way Home al Cinema, saprà certamente che la seconda scena dopo i titoli di coda non è altro che questo Trailer. Quindi dopo averlo mostrato al Cinema i Marvel Studios hanno deciso di rilasciarlo Online.

Doctor Strange: In The Multiverse Of Madness – anticipazioni

Doctor Strange: In the Multiverse of Madness è il secondo film della saga su Doctor Strange, lo stregone interpretato da Benedict Cumberbatch e prodotto dai Marvel Studios. Il film fa parte della cosiddetta Fase 4 del Marvel Cinematic Universe e sarà collegato a Spider-Man: No Way Home con Tom Holland.

Diretto da Sam Raimi, Doctor Strange: In The Multiverse Of Madness arriverà al cinema italiani il 4 Maggio 2022.

Nel cast tornano Benedict Cumberbatch (Stephen Strange/Doctor Strange), Elizabeth Olsen (Wanda Maximoff/Scarlet Witch), Rachel McAdams (Christine Palmer), Benedict Wong (Wong) e Chiwetel Ejiofor (Karl Mordo), insieme alle new entry Xochitl Gomez (America Chavez) e Adam Hugill (Rintrah).

