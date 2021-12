Marvel e Adidas collaborano per le scarpe ispirate al gioco sui Guardiani della Galassia

Adidas ultimamente si è concentrata su delle collaborazioni illustri, ma possiamo immaginare che le sneakers ispirate al gioco dei Guardiani della Galassia saranno qualcosa di veramente speciale. Il gioco ripropone l’immaginario di Guardiani della Galassia (Film e Fumetti) ed è stato apprezzato dal pubblico dei giocatori, un merito che gli è anche stato riconosciuto agli ultimi The Game Awards 2021.

In questi giorni Square Enix e Marvel hanno annunciato una nuova collaborazione con Adidas, che si concretizza nel lancio di sei diversi modelli di sneakers ispirate ai “Guardiani della Galassia”. La collezione sarà lanciata nel 2022 e si compone di sneakers dal design ispirato a Star-Lord (due per l’esattezza), Rocket, Groot, Gamora e Drax. Al di là di questi dettagli, però, non si sa altro. Nè il prezzo delle scarpe nè le località in cui la collezione sarà lanciata.

Di seguito potete vedere le scarpe:

L’elenco delle scarpe:

Star-Lord – Forum Hi 84 & Forum Mid

Gamora – ZX 2K Boost 2.0

Drax – Ozelia

Groot – NMD R1

Rocket – ZX 1K Boost

Ecco le dichiarazioni degli autori come il senior designer di Adidas, James Liu:

“Un punto di partenza fondamentale per il design di ogni Sneaker sono stati i segnali visivi unici di ciascuno dei personaggi, che si tratti dei dettagli delle cuciture sulla giacca di pelle di Star-Lord, della tavolozza dei colori della terra di Groot o degli inconfondibili tatuaggi di Drax. Da lì, abbiamo voluto inserire vari elementi di scoperta del design che hanno contribuito a dare vita alla storia del personaggio di grande portata. Il fatto di riunire tutto in tutta la collezione è un segno distintivo di questa interpretazione originale dei Guardiani della Galassia come squadra di supereroi – con sottopiedi, cartellini, etichette e confezioni abbinati“.

Ecco l’intervista completa!

Marvel’s Guardians Of The Galxy – Il Gioco!

Non è ancora la squadra affiatata che abbiamo visto al Cinema, anzi, c’è una certa diffidenza tra il formidabile guerriero Drax, Gamora, Groot e… qualsiasi cosa sia Rocket (attenti a non chiamarlo ‘procione’ però). A fare da collante per la banda c’è proprio Star-Lord, l’unico personaggio che potremo interpretare per tutta la durata dell’avventura.

Scampati per miracolo ad una piccola disavventura nella Zona di Quarantena della galassia di Andromeda, Peter e i suoi dovranno fare i conti con la polizia spaziale dei Nova Corps, un corpo militare d’elite che si occupa di mantenere l’ordine nello Spazio e che più volte ha incrociato la propria strada con quella dei Guardiani, da sempre impegnati in attività ‘eticamente discutibili’.

