Marvel unisce le forze con gli Iron Maiden per una nuova linea di abbigliamento

Gli Iron Maiden sono tra le band più riconosciute in tutto il mondo, anche grazie all’immaginario che il gruppo ha creato attorno a sé, che vede come protagonista indiscusso la mascotte Eddie, a partire dal primo singolo, Running Free del 1980.

Adesso la celebre casa editrice Marvel che ha dato vita a personaggi come Spiderman e gli X-Men ha annunciato una collaborazione con una delle Band Heavy Metal più amate e famose di tutti i tempi: gli Iron Maiden. Ora si sono incontrati, grazie ad una collaborazione tra i due, che hanno lanciato una linea di merchandising che vede protagonisti Wolverine, Thor, Venom, Deadpool, calati negli scenari di Eddie the Head e degli Artwork di dischi iconici come Fear Of The Dark, The Trooper e Killers.

Iron Maiden e Marvel si sono uniti per realizzare una speciale linea di merchandising in cui il simbolo dell’iconica band britannica, Eddie, arriva dritto sulle pagine dei fumetti Marvel mentre i supereroi e i cattivi della casa editrice sono a loro volta catapultati all’interno delle copertine degli Iron Maiden.

Della linea fanno parte t-shirt e felpe che mostrano l’Eddie giapponese dell’ultimo album “Senjutsu” al fianco di Wolverine, oppure Venom degno rappresentante del motto ‘Fear Of The Dark’.

In uno scambio di copertine c’è ancora l‘Eddie di The Trooper che diventa protagonista della cover di un Albo Marvel e Deadpool trasportato di peso nella copertina di “Stranger In A Strange Land” , singolo dall’album “Somewhere In Time” del 1986.

Ecco le T-Shirt in vendita:

Il manager degli Iron Maiden, Rod Smallwood, ha rilasciato anche una dichiarazione in merito:

“Eddie è stato per lungo tempo fianco a fianco con i più grandi supereroi e siamo piuttosto orgogliosi dei Mondi che abbiamo creato per le sue numerose incarnazioni, dai campi di battaglia alle tombe egizie, ai paesaggi ghiacciati o alle città futuristiche. Alcuni dei personaggi più riconoscibili della Pop Art e della cultura dei fumetti nel pianeta Maiden sono stati una nostra ambizione per anni, e lavorare con la Marvel e i loro personaggi è la soluzione perfetta. Il poter vedere questi personaggi insieme a Eddie è qualcosa di cui i nostri fan hanno discusso per anni e pensiamo checollocare Venom, Thanos, Thor o Deadpool nei nostri Mondi Maiden entusiasmerà i fan di entrambe le culture”.

Scopri l’intera collezione Iron Maiden X Marvel sul sito web degli Iron Maiden e le esclusive di Hot Topic qui.

