Billy e Tommy di WandaVision nel nuovo promo di Doctor Strange

Un nuovo promo per Doctor Strange in the Multiverse of Madness rivela il ritorno in scena di Billy e Tommy, i figli “creati” da Wanda Maximoff in WandaVision.

Nella serie Disney+ il personaggio interpretato da Elizabeth Olsen prendeva il controllo di una cittadina, Westview, attraverso i suoi poteri, rimodellandone la realtà cercando di venire a patti con il suo dolore per la perdita dell’amato Visione. Tra le varie modifiche della realtà, la più clamorosa era la nascita dei due gemelli Billy e Tommy, che hanno cessato di esistere quando Wanda ha smesso di esercitare il suo controllo sulla cittadina.

A new promo clip for #DoctorStrange in the Multiverse of Madness featuring Sinister Strange. Tickets go on sale in a couple of hours! pic.twitter.com/lwlQ4dpuce — thelostsmiles | Phil Burbank’s scarf (@SmilingBenedict) April 6, 2022

Sebbene questo nuovo promo mostri principalmente alcune scene già viste nei vari trailer, soffermandosi su alcuni elementi, la più grande rivelazione è sicuramente il ritorno do Billy interpretato da Julian Hilliard e Tommy interpretato da Jett Klyne. Sembra che Wanda abbia una visione in cui incontra di nuovo i suoi figli solo per vederli sparire. La casa sembra la versione moderna di quella che lei e Visione avevano in WandaVision.

È sorprendente che includano questa rivelazione direttamente in un promo, anche se c’erano abbastanza indizi sulla loro aggiunta. L’intera sequenza post-credits in WandaVision era una preparazione per il ritorno di Billy e Tommy in Doctor Strange in the Multiverse of Madness, tanto che sarebbe dovuto esserci anche un cameo dello stesso Stephen Strange.

Tuttavia, apre anche la questione di come il loro arrivo a Westview possa connettersi al multiverso. Sembra quasi che abbiano sempre fatto parte del multiverso e che si siano incarnati nei gemelli dopo aver ascoltato il grido di dolore Wanda per una famiglia.

Qualunque cosa sia, l’impostazione di questo trailer è molto evocativa, con le voci fuori campo di Strange e Wanda che si sovrappongono perfettamente. Crea questa sensazione inquietante e sottolinea ancora una volta l’aspetto “da incubo” di questo Multiverso di Follia. Anche il terzo occhio sul malvagio Doctor Strange è un’aggiunta interessante. È ancora teorizzato che sia lo stesso personaggio che abbiamo incontrato in What If…? ma non c’è una chiara indicazione.

Per ora, possiamo solo fare teoria poiché i biglietti stanno per essere messi in vendita in vista dell’uscita del 4 maggio.