Doctor Strange in the Multiverse of Madness: i reshoots sono ancora in corso?

Nonostante manchi meno di due mesi all’uscita nelle sale, sembra che i famigerati reshoots di Doctor Strange in the Multiverse of Madness siano ancora in corso.

Questa è una rivelazione piuttosto sorprendente, ma viene direttamente dalla bocca della star principale del film, Benedict Cumberbatch. L’attore lo ha rivelato in un’intervista sul red carpet per i BAFTA Awards, che si sono tenuti la sera di domenica 13 Marzo a Londra. Quando gli è stato chiesto del suo attuale soggiorno a Los Angeles, Cumberbatch ha accennato al fatto che sia rimasto in California a causa dei numerosi reshoots aggiuntivi per Doctor Strange in the Multiverse of Madness.

Benedict’s still filming reshoots for Doctor Strange? Oook. pic.twitter.com/1lBm8FyDw6 — thelostsmiles | Phil Burbank’s scarf (@SmilingBenedict) March 13, 2022

Mi sto divertendo davvero a fare le riprese di Doctor Strange. – Benedict Cumberbatch

Inoltre l’attrice Xochitl Gomez, interprete di America Chavez, ha condiviso un TikTok in cui si esibisce in un divertente balletto con la sua controfigura su quello che sembra il set del sequel di Doctor Strange.

Xochitl Gomez (#AmericaChavez) on the set of #DoctorStrange 2 with her stunt double in a new TikTok video! pic.twitter.com/g9Vc7UF0qO — Doctor Strange 2 Updates (@DrStrangeUpdate) March 13, 2022

Ciò sembrerebbe indicare che siano ancora impegnate a fare nuove riprese, il che è stato piuttosto strano dato quanto tempo fa abbiamo avuto notizia dell’inizio delle riprese aggiuntive. C’è la possibilità che stiano lavorando su alcuni elementi post-credits che vengono filmati in segreto o più avanti nella produzione apposta per tenerli lontani da occhi indiscreti. Eppure, è molto strano pensare che siano ancora impegnati a lavorare al film in uscita tra meno di due mesi.

La cosa strana è che era stata diffusa la notizia che la lavorazione del film si era conclusa a gennaio. Quindi, questa è un’altra serie di riprese o hanno dovuto sospendere la produzione a un certo punto. Manca solo più di un mese all’uscita del film e bisogna anche tenere conto del lavoro sugli effetti digitali, che starà avvenendo contemporaneamente. Per ora, vedremo se verranno rivelati ulteriori dettagli, ma sarà molto interessante scoprire i retroscena della lavorazione di questo film, quando verrà probabilmente rilasciato l’episodio di Marvel Studios Assembled con il dietro le quinte di Doctor Strange in the Multiverse of Madness che potrà fare luce sui motivi questi reshoots.