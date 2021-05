Poche settimane fa si è conclusa la prima Serie TV prodotta dai Marvel Studios e stiamo parlando proprio di WandaVision, che ha dato il via con successo alla Fase 4 dell’Universo Cinematografico Marvel.

Adesso sappiamo già che rivedremo Scarlet Witch/Wanda Maximoff (Elizabeth Olsen) in Doctor Strange in the Multiverse of Madness e Monica Rambeau (Teyonah Parris) in Captain Marvel 2. Ma non sappiamo con certezza ancora quando, e se e dove rivedremo gli altri personaggi che abbiamo visto nello Show.

WandaVision, ci sarebbe dovuto essere anche Doctor Strange!

In un’intervista con Rolling Stone, tramite Movie Web , il presidente dei Marvel Studios e CCO di Marvel Entertainment Kevin Feige, ha commentato l’assenza di Doctor Strange interpretato da Benedict Cumberbatch in WandaVision.

Feige ha confermato che è stato anche finalizzato un accordo tra Cumberbatch e Marvel per apparire nell’episodio finale della stagione e ha condiviso una chiara ragione per cui Stephen Strange non ha mai fatto la sua comparsa:

Alcune persone potrebbero dire, ‘Oh, sarebbe stato così bello vedere Doctor Strange’. Ma avrebbe tolto spazio a Wanda. Non volevamo che alla fine dello show fosse mercificata soltanto per andare al prossimo Film. Non volevamo che alla fine arrivasse e dicesse: “Lascia che ti mostri come funzionano i tuoi poteri”.

Il produttore ha spiegato anche che gli spot pubblicitari apparsi nel corso degli episodi, erano originariamente intesi come dei messaggi sottili inviati da Wanda a Stephen Strange, che avrebbe tentato di raggiungere Scarlet Witch dall’esterno alla sua realtà da sitcom.

Ci teniamo a ricordare che per quanto riguarda Wanda, la rivedremo come detto nel prossimo film di Doctor Strange intitolato Doctor Strange in the Multiverse of Madness, e come abbiamo potuto vedere alla fine di WandaVision, sembra che starà cercando i suoi figli, dove pensava fossero persi una volta che il suo mondo è andato in pezzi. C’è anche la Visione Bianca ancora la fuori che non viene mostrata alla fine, quindi la sua storia è tutt’altro che finita.

