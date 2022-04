Doctor Strange in the Multiverse of Madness: i poster italiani hanno subito una curiosa censura

L’attesa per Doctor Strange nel Multiverso della Follia è agli sgoccioli, dato che il film uscirà nei cinema italiani il 4 maggio, ma con l’uscita dei poster promozionali si è notata una curiosa modifica.

Rispetto al materiale promozionale uscito in tutto il mondo, infatti, i poster italiani di Doctor Strange in the Multiverse of Madness ritraggono il protagonista intento a fare un diverso gesto con la mano sinistra.

Come è stato notato su Reddit, infatti, in Italia (ma anche in altri paesi del Mediterraneo, a quanto pare), Strange non fa il gesto “delle corna” nella locandina, ma un altro gesto più “neutro”.

Da questo tweet di TheDirect possiamo osservare meglio il dettaglio:

Nei paesi anglosassoni il gesto delle “corna” è associato principalmente al rock e al mondo della magia, per l’appunto. In Italia e in altri paesi del Mediterraneo, il gesto, con le dita inclinate verso il basso e non rivolto a un’altra persona, viene utilizzato per scongiurare la sfortuna o il “malocchio”.

Tuttavia, quando puntato verso l’alto (come nel poster) o in modo aggressivo verso un’altra persona, è considerato un modo offensivo per chiamare qualcuno un “cornuto”. I Marvel Studios hanno modificato i poster italiani in modo che Doctor Strange non sembri insultare qualcuno.

Multiverse of Madness ha completato numerose riprese aggiuntive nel gennaio 2021, diretto dal regista Sam Raimi e dallo scrittore di Loki Michael Waldron. Raimi ha assunto le funzioni di regista da Scott Derrickson, che ha diretto il primo film e che ha lasciato il sequel per divergenze creative. Dopo il successo di Spider-Man: No Way Home, è stato riferito che Multiverse of Madness si sarebbe “divertito di più con il multiverso”, con riprese per il film che includevano ancora più cameo e introduzioni di personaggi di quanto originariamente previsto. Tra la conferma di Patrick Stewart e numerose altre apparizioni solo vociferate, il film è già uno dei più chiacchierati nella storia dei Marvel Studios.