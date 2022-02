Spider-Man No Way Home: Holland, Garfield e Maguire rifanno il meme

Spider-Man No Way Home (qui la nostra recensione) è stato un successo al botteghino e questo è indubbio. Questa news sarà uno spoiler per chi ha non ha visto il film – oramai è passato davvero molto tempo dall’uscita – però vi volevamo avvisare subito in apertura.

Tom Holland, Andrew Garfield e Tobey Maguire ovvero i tre Spider-Man storici di Sony Pictures si sono sorprendentemente riuniti in questo terzo capitolo legato al Marvel Cinematic Universe, hanno ricreato il celebre meme dei tre Spider-Man che si incontrano tratto dai fumetti Marvel Comics. Non si tratta di un fanmade ma di un vero e proprio ri-incontro dei tre attori che hanno posato per la foto, apparsa sui social del film e del franchise.

Un momento che tra l’altro si era già ricreato due volte durante la pellicola, per idea dello stesso Garfield per sua stessa ammissione. Una prima volta quando i tre Peter Parker / Spider-Man sono in laboratorio per trovare una cura per i cattivi del Multiverso e vengono chiamati da Ned ma al nome si girano tutti e tre e si indicano a vicenda. Lo stesso accade nella parte finale, durante la grande battaglia, quando il trio ricreato cerca di lavorare in squadra. Tom Holland è stato fin da subito immesso nella squadra degli Avengers mentre gli altri due sono abituati a lavorare in solitaria, bilanciandosi a vicenda.

La sinossi di Spider-Man No Way Home

Per la prima volta nella storia cinematografica di Spider-Man, viene rivelata l’identità del nostro amichevole eroe di quartiere, ponendo le sue responsabilità da supereroe in conflitto con la sua vita quotidiana e mettendo a rischio coloro a cui tiene di più. Quando chiede l’aiuto del Dottor Strange per ripristinare il suo segreto, l’incantesimo apre uno squarcio nel loro mondo, liberando i più potenti nemici mai affrontati da uno Spider-Man in qualsiasi universo. Ora Peter dovrà superare la sua più grande sfida, che non solo cambierà per sempre il suo futuro, ma anche quello del Multiverso.

Ecco le due immagini del meme e della versione ricreata dai tre interpreti di Spider-Man: