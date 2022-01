Spider-Man: No Way Home – L’edizione Home Video potrebbe includere 100 minuti di scene extra e contenuti inediti

Spider-Man: No Way Home potrebbe uscire in edizione home video accompagnato da oltre 100 minuti tra contenuti extra

Dopo una lunghissima e trepidante attesa, finalmente il 15 Dicembre scorso in Italia ha debuttato Spider-Man: No Way Home, l’attesissimo Film co-prodotto da Marvel Studios e Sony Pictures diretto da Jon Watts. Il Film sta riscuotendo un grande successo, è stato certificato anche Fresh (ovvero la visione è consigliata) con un punteggio del 95% da parte della critica americana, ed ha ottenuto un A+ come punteggio su Cinemascore.

Il popolare insider Amit Chaudhari ha condiviso su Twitter che la versione Home-Video di Spider-Man: No Way Home includerà circa 100 minuti di contenuti bonus. Lo stesso insider aveva precedentemente rivelato che Eternals avrebbe avuto 180 minuti di contenuti bonus, incluso un commento audio di 156 minuti che effettivamente uscirà su Disney+ a Marzo.

Qual sarà il contenuto bonus di No Way Home?

Nello specifico, i contenuti bonus che dovremmo avere saranno probabilmente delle featurette, interviste al cast ed alla produzione, gag ed errori dal set, dichiarazioni del regista e naturalmente le tanto attese scene tagliate e scene inedite. Questo come era già accaduto per l’edizione Home-Video di Spider-Man: Far From Home in cui erano presenti molti degli stessi contenuti

It seems that #SpiderManNoWayHome's #BluRay will include around 100 Mins. of bonus content. pic.twitter.com/pk7cAHasXf — Amit Chaudhari (@5150Aamrit) January 29, 2022

Spider-Man: No Way Home – Trama & Cast

Il film fa seguito a Spider-Man: Homecoming (2017) e Spider-Man: Far From Home (2019). secondo reboot del Franchise cinematografico di Spider-Man. I film sono liberamente ispirati al personaggio dei fumetti della Marvel Comics, diretti da Jon Watts e co prodotti da Columbia Pictures (Sony) e Marvel Studios.

Nel cast ritroviamo Tom Holland (Peter Parker/Spider-Man), Marisa Tomei (zia May), Jacob Batalon (Ned Leeds), Zendaya (Michelle “MJ” Jones), Tony Revolori (Flash Thompson), Jon Favreau (Happy Hogan) e Benedict Cumberbatch (Doctor Strange). È previsto il ritorno di Jamie Foxx nel ruolo del villain Electro (già visto in The Amazing Spider-Man 2) e di Alfred Molina nei panni di Doctor Octopus (il cattivo di Spider-Man 2), insieme ad altri personaggi dei precedenti Film di Spider-Man.

“Per la prima volta nella storia cinematografica di Spider-Man, viene rivelata l’identità del nostro amichevole eroe di quartiere, ponendo le sue responsabilità da supereroe in conflitto con la sua vita quotidiana e mettendo a rischio coloro a cui tiene di più. Quando chiede l’aiuto del Dottor Strange per ripristinare il suo segreto, l’incantesimo apre uno squarcio nel loro mondo, liberando i più potenti nemici mai affrontati da uno Spider-Man in qualsiasi universo. Ora Peter dovrà superare la sua più grande sfida, che non solo cambierà per sempre il suo futuro, ma anche quello del Multiverso.”

