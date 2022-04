Doctor Strange in the Multiverse of Madness: entriamo nel Multiverso con la nuova featurette

La Marvel ha rilasciato una nuova featurette di Doctor Strange nel Multiverso della Follia, in cui insieme a qualche immagine del film (alcune mai viste nei precedenti trailer) i protagonisti ed il regista parlano del concetto di Multiverso.

La star del film Benedict Cumberbatch, che interpreta Doctor Strange, condivide: “È piuttosto insondabilmente eccitante dove stiamo andando in questo film. È la nuova fase più fantastica della Marvel”.

Elizabeth Olsen, che interpreta la potente Scarlet Witch, osserva: “In questa storia, stiamo saltando in universi diversi. Ma sbloccare il Multiverso crea un grande vaso di Pandora”.

Eccitato da ciò che ha in serbo, Benedict Wong, che interpreta lo Stregone Supremo Wong, afferma: “Siamo in un territorio sconosciuto. Penso che il pubblico sarà sorpreso. Queste altre realtà invitano una pletora di tutti questi nuovi personaggi”.

“Raccontare questa storia è stato uno sforzo enorme”, rivela il regista Sam Raimi. “Doveva essere grande perché doveva non solo dipingere un’immagine del nostro universo, ma di più universi. È stata una grande opportunità per accoppiare due dei più potenti supereroi insieme”.

“Ha una sorta di tono più cupo”, afferma Cumberbatch, “e con Sam Raimi al timone, sai che ne è un maestro”.

Raimi aggiunge: “Volevamo che i fan dicessero, ‘Oh, che figata!’ Voglio dire, quello era davvero il nostro obiettivo. Volevamo dare ai fan quello che volevano, ma non esattamente quello che si aspettavano”.

In Doctor Strange in the Multiverse of Madness, l’MCU sblocca il Multiverso e spinge i suoi confini oltre che mai. È un viaggio nell’ignoto con il Dottor Strange, che, con l’aiuto di mistici alleati vecchi e nuovi, attraversa le sconvolgenti e pericolose realtà alternative del Multiverso per affrontare un nuovo misterioso avversario.

Doctor Strange in the Multiverse of Madness dei Marvel Studios arriverà esclusivamente nelle sale a partire dal 4 maggio. I biglietti sono già in vendita.

Doctor Strange in the Multiverse of Madness è interpretato da Benedict Cumberbatch, Chiwetel Ejiofor, Elizabeth Olsen, Benedict Wong, Xochitl Gomez, con Michael Stühlbarg e Rachel McAdams. Il film è diretto da Sam Raimi e Kevin Feige ne è il produttore. Louis D’Esposito, Victoria Alonso, Eric Hauserman Carroll e Jamie Christopher sono i produttori esecutivi. La sceneggiatura è stata scritta da Michael Waldron.