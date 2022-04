Come è stata sostituita America Chavez in Spider-Man: No Way Home

In Doctor Strange in the Multiverse of Madness faremo la conoscenza di America Chavez, personaggio che sarebbe dovuto già comparire in Spider-Man: No Way Home.

Tempo fa erano circolate alcune concept art del blockbuster con protagonista Spider-Man che vedevano partecipare all’azione anche America Chavez, il personaggio interpretato da Xochitl Gomez.

Questo perché secondo i piani originali pre-pandemia, il secondo film di Doctor Strange sarebbe dovuto uscire prima di Spider-Man: No Way Home, ma i vari cambiamenti hanno reso le date di uscita dei vari film Disney e Sony inconciliabili.

Strange avrebbe dovuto quindi già conoscere America Chavez, i cui poteri contemplano anche la capacità di aprire varchi dimensionali tra gli universi.

Un articolo su Doctor Strange in the Multiverse of Madness di The Hollywood Reporter ha condiviso dettagli sul ruolo non concretizzatosi di America Chavez in Spider-Man: No Way Home.

La giovane supereroina doveva ricoprire una sorta di ruolo di apprendista e aiutante di Strange, e avrebbe ricevuto il compito di dare una mano a Peter Parker nel catturare i vari criminali provenienti dagli universi degli altri franchise cinematografici di Spider-Man.

Sarebbero stati quindi i suoi poteri la chiave per trasportare nel Marvel Cinematic Universe gli altri due Spider-Man interpretati da Tobey Maguire e Andrew Garfield.

A seguito del cambio dell’ordine di rilascio dell’MCU che ha costretto Multiverse of Madness a uscire dopo No Way Home, gli sceneggiatori Erik Sommers e Chris McKenna sono stati costretti a tagliare il ruolo di America Chavez per preservare la sua introduzione nell’MCU nel sequel di Doctor Strange.

Alla fine, Sommers e McKenna hanno deciso che il migliore amico di Peter Parker, Ned, era un sostituto appropriato per assumere il ruolo magico, usando lo sling ring sottratto a Strange come dispositivo per introdurre Maguire e Garfield piuttosto che i veri poteri multiversali. Questa sostituzione ha dato a Ned più tempo sullo schermo ed ha eliminato un altro grande supereroe da un film che era già forse anche troppo pieno di personaggi superumani, anche se la soluzione narrativa era sembrata un po’ poco credibile fin da subito.