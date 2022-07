X-Men: la nuova formazione presentata all’Hellfire Gala

In X-Men: Hellfire Gala è stata presentata la nuova formazione del supergruppo mutante, che nei prossimi mesi dovrà vedersela con Avengers ed Eterni in AXE: Judgment Day, la saga evento che viene introdotta nello stesso albo e nell’altro speciale uscito contemporaneamente, AXE: Eve of Judgment.

Nel corso dell’Hellfire Gala, come avvenuto anche nell’edizione precedente, è stato rivelato l’esito dell’X-Men Vote che ha coinvolto i fan nello scegliere l’ultimo membro della squadra. In questi ultimi mesi tutte le copertine annunciate per X-Men hanno raffigurato solo Ciclope e Jean Grey, gli unici due membri sicuri della permanenza nella nuova formazione.

In X-Men #12, uscito il mese scorso, era stato rivelato quali tra gli altri membri della formazione precedente, ovvero Synch, Wolverine (Laura Kinney), Rogue, Sole Ardente e Polaris sarebbero rimasti in squadra e quali invece avrebbero abbandonato il gruppo.

ATTENZIONE: SPOILER SUGLI ULTIMI EVENTI DI X-MEN

Solo Synch continuerà ad affiancare Ciclope e Jean Grey nella nuova formazione degli X-Men, e sono quindi quattro i posti vacanti nel gruppo.

I nuovi membri scelti sono Forge, l’inventore mutante responsabile di tutta la tecnologia krakoana apparso spesso su X-Force ma un po’ troppo dietro le quinte rispetto al suo ruolo fin dall’inizio della nuova era mutante, Havok, il fratello di Ciclope reduce dalla sua esperienza con i reietti Hellions, Magik, al centro di una saga in New Mutants che ne ridefinirà il ruolo, e l’Uomo Ghiaccio, che recentemente è stato protagonista anche di un serial Marvel’s Voices Infinity Comic sulla app Marvel Unlimited.

Just announced at the #XMenHellfireGala, the new X-Men team is here! 🔥 pic.twitter.com/bk8bz2W2BH — Marvel Entertainment (@Marvel) July 13, 2022

Ma un quinto ed ultimo nuovo membro è stato scelto direttamente dai fan: a gennaio i fan erano stati mobilitati nell’iniziativa X-Men Vote, attraverso cui esprimere la propria preferenza tra Surge, Corazza, Bling!, Valanga, Gorgon, Syrin, Monet St. Croix, Firestar, Gentle e Micromax.

Nel corso della settimana, alcune strip pubblicate sui social hanno rivelato il risultato della votazione.

Dapprima sono stati esclusi Valanga e Gorgon, con il primo sconvolto (nonostante egli stesso sia un ex criminale) dai delitti commessi in passato dal secondo (che dopo essere morto su Altromondo però è risorto con una personalità decisamente diversa).

Quindi è stata la volta di Bling! e Surge rendersi conto che la loro contemporanea candidatura ha spaccato in due il “fronte giovanile”.

Micromax e Gentle, accomunati dal potere di accrescere le proprie dimensioni, non sono stati eletti, ma il mutante inglese ha suggerito che i due potrebbero mettersi in proprio come “Giant-Size X-Men”!

Syrin e Monet, a lungo compagne di squadra in X-Factor, hanno commentato l’esclusione con l’altezzosa algerina che l’ha presa molto peggio di quanto facesse intendere prima…

Infine, è stata Corazza a prendere atto della sua seconda esclusione consecutiva dal roster principale degli X-Men quando è stato annunciato che la prescelta per la nuova formazione era Firestar!

Angelica Jones (personaggio che è stato creato per la serie animata Spider-Man e i suoi Fantastici Amici degli anni ‘80) è una mutante che dopo essere stata circuita da Emma Frost in gioventù si è sempre tenuta abbastanza distante dai vari gruppi mutanti, militando a lungo nei New Warriors per poi entrare a far parte anche degli Avengers.

Negli anni ha fatto parte anche degli Young Allies, ha dovuto combattere un cancro al seno (con il supporto di altre amiche eroine come Patsy Walker, Monica Rambeau e Felicia Hardy nella mini Marvel Divas) e ha bazzicato gli X-Men nella serie Amazing X-Men, stringendo amicizia principalmente con l’Uomo Ghiaccio.