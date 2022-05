Il futuro di Layla dopo Moon Knight

La serie dei Marvel Studios dedicata a Moon Knight si è conclusa mercoledì 4 maggio su Disney+, con un finale decisamente aperto. Ma se per quanto riguarda Marc/Steven, i due alter ego di Moon Knight abbiamo una visione di come possa continuare la loro vita, nonostante una scena post-credit che rimescola ulteriormente le carte, il personaggio di Layla (May Calamawy) non compare più dopo il climax finale e non abbiamo alcuna idea di cosa possa riservarle il futuro.

ATTENZIONE: SPOILER SUL FINALE DI MOON KNIGHT

Layla, che è diventato l’avatar della dea Tawaret, non si vede più dopo la sconfitta di Ammit. Come avatar di Tawaret, Layla è diventata Scarlet Scarab e ha collaborato con il risorto Moon Knight per impedire ad Arthur Harrow di scatenare la giustizia preventiva di Ammit sul mondo.

Il personaggio è stato anche celebrato da un video della serie Marvel 101, che ne riassume la storia:

Mentre l’episodio ha chiuso la trama centrale della serie e ha lasciato Marc e Steven in un una situazione apparentemente buona, ciò che non ha dato è stato alcun tipo di chiusura all’arco narrativo di Layla, lasciando i fan a chiedersi quale sarà il futuro dell’eroina che ha appena ricevuto i superpoteri. Secondo il regista Mohamed Diab, la natura aperta del finale di Layla era intenzionale, come racconta a Murphy’s Multiverse:

Direi che è lasciato aperto così possiamo giocarcela come vogliamo. Può restare in Egitto. Può tornare a Londra. Può essere un supereroe. Non vedo l’ora di vedere lei e Taweret in un viaggio che si fanno impazzire a vicenda. Penso che sia lasciato aperto per una ragione, perché nel prossimo viaggio, devi pensare a tutte queste cose e arricchirle in modo molto approfondito.

La decisione creativa di Diab è funzionale in quanto non rinchiude lui, o chiunque raccolga il personaggio in seguito, in nessun angolo. Lasciando che Layla se ne vada senza alcun accenno su dove potrebbe presentarsi in futuro, non ci possono essere aspettative da parte del pubblico su quale “dovrebbe” essere la prossima apparizione per Scarlet Scarab, che sia con o senza Moon Knight, solo una miriade di possibilità.

Qualunque cosa accada in futuro all’eroe, ha cementato il ruolo di May Calamawy nel Marvel Cinematic Unvierse e ha fornito un altro nuovo eroe la cui importanza fuori dallo schermo trascende qualunque cosa accada sullo schermo.

Calamawy sa cosa significherà il suo ruolo e cosa significherà per così tanti il suo nuovo titolo, ammettendo che all’inizio l’idea era scoraggiante. Spiega come spiega sul sito Marvel: