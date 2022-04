Werewolf by Night – Man Thing apparirà nello speciale di Halloween?

Disney+ ormai ha fornito ai Marvel Studios la piattaforma per espandere il loro Universo oltre le loro pellicole cinematografiche. Per il momento sappiamo che il cast dello speciale di Halloween su Licantropus include Gael García Bernal (Jack Russell/Werewolf by Night) e Laura Donnelly (Nina Price/Vampire By Night).

Secondo una rumor lanciato dall’insider Lizzie Hill al The Cosmic Circus, i fan dovrebbero prepararsi a incontrare un nuovo personaggio nel MCU. E cioè: Man Thing!

Chi è Man-Thing?

Teddy Sallis è un biochimico nato in Nebraska. Tradito dalla sua fidanzata Ellen Brandt, Sallis, mentre è inseguito dagli agenti dell’AIM che vogliono assolutamente la sua formula (che più tardi si scoprirà essere il “siero del super-soldato” che ha dato vita a Capitan America), annega nella palude e si trasforma nell’Uomo Cosa a causa di una letale combinazione tra la sua formula e i poteri che la palude possiede. Sallis sembra incosciente dentro l’Uomo Cosa, ma a volte sembra che la forma umana cosciente di Sallis ritorni a prevalere sull’Uomo Cosa; inoltre sembra che Sallis sia tornato per poco tempo nella sua forma umana, qualche volta.

Chi è Werewolf By Night?

Per chi non lo conoscesse, Jack Russell a.k.a. Licantropus (il cui nome originale è Werewolf by Night) è un lupo mannaro creato da Roy Thomas, Gerry Conway e Mike Plog nel 1972 che, dopo essere apparso per la prima volta su Marvel SpotlightOn #2, divenne protagonista di una propria testata durata 43 numeri. Ricordiamo, peraltro, che Marc Spector/Moon Knight è stato introdotto proprio sulla pagine di Werewolf by Night #32 di Doug Moench e Don Perlin. Non è chiaro al momento in quale progetto esordirà il personaggio ma non è da escludere una sua possibile introduzione nella serie Moon Knight avente per protagonista Oscar Isaac.