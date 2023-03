La nuova serie di Hulk lo coinvolge in una guerra di mostri

The Incredible Hulk torna con un nuovo numero 1 a giugno, con il reboot della testata da parte del team creativo composto dallo scrittore Phillip Kennedy Johnson e dal disegnatore Nic Klein, che metterà Bruce Banner di fronte a tutti i mostri dell’Universo Marvel – compreso quello che infuria dentro di lui, Hulk.

Il nuovo rilancio di The Incredible Hulk, di cui leggeremo un’anteprima in Hulk Annual di maggio, arriva a ridosso della conclusione della run di Hulk, incentrata sulla fantascienza, dello scrittore Donny Cates e dell’artista Ryan Ottley (che ha preso le redini anche delle sceneggiature negli ultimi numeri), in cui Bruce Banner ha trasformato il corpo di Hulk in una sorta di astronave vivente per la coscienza di Banner stesso.

Ora, sembra che alcune delle manipolazioni di Banner su Hulk torneranno a galla quando Hulk cercherà di eclissare Bruce Banner per sempre nel mezzo di una guerra tra mostri.

“Mentre un Hulk furioso cerca di prendere il controllo del corpo di Bruce Banner in modo permanente, un misterioso immortale mette tutti i mostri dell’Universo Marvel contro Banner nel tentativo di liberare il loro creatore, la primordiale Madre degli Orrori“, si legge nella descrizione ufficiale Marvel del nuovo The Incredible Hulk #1. “Con l’aiuto di un nuovo improbabile amico, Banner e Hulk devono cercare di impedire che il mondo precipiti nell’oscurità!“.

Il titolo The Incredible Hulk è quello storico della testata fin dagli anni ’60, ma non è più stato utilizzato dal 2017, quando Amadeus Cho è diventato per breve tempo il protagonista della serie.

In seguito, Hulk è stato rilanciato nella testata horror The Immortal Hulk dello scrittore Al Ewing e dell’artista Joe Bennett – una rivisitazione del personaggio che, secondo lo scrittore entrante Phillip Kennedy Johnson, ha avuto una grande influenza sull’imminente rilancio dell’Incredibile Hulk.

“Il lavoro che Al, Joe e gli altri hanno fatto con Immortal Hulk è stato di tale impatto e mi ha colpito così personalmente, che è stato impossibile proporre un’idea che non ne fosse ispirata“, afferma Johnson nell’annuncio della Marvel.

Announcement coming tomorrow. I hope you’re all as excited as I am. #comics pic.twitter.com/X07C6G09mu — Phillip Kennedy Johnson (@PhillipKJohnson) March 8, 2023

“Stiamo tornando alle ispirazioni di Stan Lee per il personaggio stile Frankenstein/Jekyll & Hyde, e stiamo dando ai lettori un vero e proprio libro di mostri nella migliore e più vera tradizione di Hulk“, continua Johnson. “Se avete amato Immortal Hulk, se amate le storie di fantasmi, se amate i mostri Marvel, se avete amato le storie della vecchia scuola stile ‘avventura del mese’ di albi come Marvel Team-Up, e se volete la migliore e più intramontabile arte di Hulk che abbiate mai visto, NON vorrete perdervi questo ritorno di Incredible Hulk“.

“Phillip e io abbiamo messo nel calderone una bella dose di mostri, un po’ di divinità eldritch, un buon pizzico di suspense e alcuni nuovi personaggi“, aggiunge l’artista della serie Nic Klein. “Stiamo cercando di proporre un Hulk che i lettori non hanno mai visto prima. E se gli piacerà anche solo la metà di quanto mi sto divertendo a disegnarlo, lo adoreranno“.