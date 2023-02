Un “Blair Hulk Project” nel prossimo annual in attesa del nuovo team creativo

In attesa del nuovo team creativo che prenderà in mano Hulk a partire da quest’estate, su Hulk Annual 1 in uscita a maggio leggeremo una speciale storia del Golia Verde in stile “riprese ritrovate”, un po’ come i celebri film Blair Witch Project o Cloverfield.

Scritto da David Pepose (Savage Avengers) e disegnato da Caio Majado (Edge of Spider-Verse), Hulk Annual 1 presenterà “The Viridian Project“, un racconto terrificante cucito insieme da filmati ritrovati. Ambientata nella città che ha dato i natali a Hulk, la storia introdurrà un gruppo di giovani registi che si prefiggono di scoprire la verità sulle origini del golia verde, ma finiscono per vedere in prima persona la sua rabbia mortale! Questo terrificante racconto terrà i lettori con il fiato sospeso, con emozioni e spunti di riflessione sull’effetto di Hulk sul mondo che lo circonda.

Witness the Hulk’s fury from a horrifying new perspective when a daring film crew exposes never-before-seen truths. 📽️ Brace yourselves for ‘Hulk Annual’ #1, on sale May 17: https://t.co/JBNSolm2tF pic.twitter.com/tzcU9PH7vv — Incredible Hulk (@Hulk) February 7, 2023

Una troupe di documentaristi è a caccia di un mostro al centro di una fuga di radiazioni gamma, ma si ritrova nel bel mezzo di una rissa tra due giganti inarrestabili, quando Hulk si scontra con un Giganto scatenato (sì, è il mostro immortalato nella cover di Fantastic Four 1).

“Quando il mio editore Wil Moss mi ha contattato per la prima volta per scrivere questo Hulk Annual, mi ci è voluto un attimo per capire l’enormità della cosa”, ha detto Pepose. “Hulk è un personaggio così imponente, una figura così enorme che è in egual misura uomo, mostro e forza inarrestabile della natura. Ed è questa sensazione di scala insondabile che stiamo cercando di esplorare in ‘The Viridian Project‘, la nostra storia in found-footage su un team di registi che girano un documentario sull’eredità di Bruce Banner… e sugli orrori che scoprono quando lo trovano davvero. È stato incredibilmente emozionante immergersi nelle avventure di Hulk attraverso questa lente veramente umana, e non vedo l’ora che i lettori siano testimoni in prima persona di cosa significhi affrontare un incontro con il più forte che ci sia!”.

Inoltre, Hulk Annual 1 includerà anche un’anteprima esclusiva della prossima era di Hulk, che un nuovo team creativo inaugurerà quest’estate!