Naruto è tornato ufficialmente con uno spin-off speciale su Minato

Dopo sette anni dalla sua conclusione, Naruto è tornato. Masashi Kishimoto è uno dei mangaka più famosi e amati di sempre, che è riuscito a unire una comunità di fan tramite le vicende del ninja biondo del Villaggio della Foglia. E oggi abbiamo il piacere di riportare che lo stesso Kishimoto è tornato con uno speciale one-shot da lui disegnato. Infatti è disponibile alla lettura sull’app manga plus il one-shot dedicato a Minato Namikaze, intitolato Naruto: Il vortice all’interno della spirale.

La qualità di questo speciale è altissima, e Kishimoto ha dimostrato di non aver perso il tocco. All’interno delle oltre 50 pagine sono presenti tanti riferimenti alla serie principale che emozioneranno i fan più accaniti.

Come già ripetuto, il one-shot sarà concentrato sul quarto Hokage. In origine è stato annunciato al Jump Festa con il nome NARUTOP99. Questo aveva l’obiettivo di coinvolgere pienamente tutti i fan sparsi in tutto il mondo, i quali avevano l’opportunità di votare per tutto il mese di gennaio, una volta al giorno tutti i giorni, il loro personaggio preferito. E alla fine Minato Namikaze si è aggiudicato una storia incentrata su di lui, disegnata da Kishimoto in persona.

Il mangaka ha disegnato una storia ambientata negli anni precedenti al titolo di Hokage. I fan infatti vedranno Minato combattere al fianco della sua squadra genin di partenza. Il one-shot approfondirà anche la sua relazione con Kushina, fino a rivelare come sia diventata la storia d’amore che tutti conosciamo. Naruto: Il vortice all’interno della spirale esplora anche la creazione del Rasengan di Minato e anche come sia riuscito a domare il Kurama all’interno di Kushina. Le illustrazioni di Kishimoto sono incredibili, e questo one-shot dimostra che la serie shonen ha ancora un sacco di contenuti da approfondire.

E in un certo senso questo lavoro accadrà anche con l’adattamento anime. Infatti a settembre saranno trasmessi quattro episodi speciali della serie. Tutte queste novità di contenuti hanno l’obiettivo di festeggiare i 20 anni della serie anime. Come tutti sanno, dopo la fine di Naruto, la serie ha proseguito con il sequel incentrato sul figlio del settimo Hokage. Stiamo parlando di Boruto, scritto da Ukyo Kodachi e disegnato da Mikio Ikemoto con la supervisione di Masashi Kishimoto.

