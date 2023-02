Guardiani della Galassia Volume 3: nuovo trailer e nuovo poster

Questa notte, in occasione del Super Bowl, Marvel Studios e James Gunn hanno diffuso il nuovo trailer e il poster di Guardiani della Galassia: Volume 3, l’ultimo film del franchise di Guardiani della Galassia, diretto da James Gunn, che arriverà il 3 maggio nelle sale italiane.

Nel trailer, che espande quanto avevamo visto in quello precedente, Star-Lord riassume in poche parole la sua tormentata storia d’amore con Gamora, la sua ragazza uccisa in Avengers: Infinity War ma tornata in scena in Avengers: Endgame (con il particolare che proviene da un passato in cui non l’ha ancora conosciuto). Vediamo poi l’Alto Evoluzionario, che afferma di voler creare la società perfetta, ma Rocket, che dovrebbe essere uno dei suoi primi esperimenti, rigetta questa quest’affermazione. Adam Warlock attacca i Guardiani sulla Controterra, e Rocket è riunito con Lylla, la sua vecchia amante nei fumetti (una lontra).

Inoltre vediamo una strana creatura, che James Gunn ha affermato chiamarsi Blurp.



Ecco la sinossi ufficiale del film: