Jennifer Walters è ancora Sensational She-Hulk nella nuova serie

L’attuale serie regolare di She-Hulk si chiude con il numero 15 in uscita in questi giorni, ma ad ottobre la serie verrà rilanciata con lo storico titolo Sensational She-Hulk, lo stesso della serie lanciata da John Byrne a fine anni ‘80 che con i suoi 59 numeri rappresenta la testata più longeva dedicata al personaggio.

Alla guida di Sensational She-Hulk troviamo lo stesso team creativo che ha raccontato le avventure di Jen Walters nell’ultima serie (che ha ottenuto anche una nomination agli Eisner Awards), ovvero Rainbow Rowell ai testi e Andres Genolet ai disegni, con le copertina ancora firmate da Jen Bartel.

Jennifer Walters is a sensation, and now she’s got a title to prove it! 👊 Writer @rainbowrowell previews what’s in store for this hero-lawyer in ‘Sensational She-Hulk’ #1, on sale this October: https://t.co/M1p9GRmb9c pic.twitter.com/4mcIlNBidV

— Marvel Entertainment (@Marvel) July 19, 2023