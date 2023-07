Il nuovo trailer di The Marvels

Nel giorno di apertura della San Diego Comic-Con i Marvel Studios hanno rilasciato un nuovo trailer per The Marvels, nonostante l’impossibilità ad effettuare eventi promozionali a causa dello sciopero degli attori del SAG-AFTRA.

Nel nuovo trailer di The Marvels vediamo nuovamente Carol Danvers, Kamala Khan e Monica Rambeau alle prese con il bizzarro fenomeno di scambio di corpi ogni volta che utilizzano i poteri, fenomeno che viene in parte spiegato dalla stessa Monica.

Nel corso di questo trailer del nuovo film della Fase 5 dei Marvel Studios, otteniamo il primo indizio su cosa si cela esattamente dietro l’insolito scenario che coinvolge “The Marvels“. L’antagonista del film, la kree Dar-Benn interpretata da Zawe Ashton dice: “Capitan Marvel, l’annientatore, mi hai tolto tutto e ora ti restituisco il favore”, prima di eseguire una sorta di incantesimo che lega le nostre eroine.

Watch the brand-new trailer, and don’t miss Captain Marvel, Monica Rambeau, and Ms. Marvel’s cosmic team-up, only in theaters November 10. pic.twitter.com/OmPskPTFFu

This fall, #TheMarvels take flight. 💫

Il resto del trailer vede il trio alle prese con i rispettivi poteri (cosa più facile a dirsi che a farsi), con grande divertimento di Nick Fury. Ma sembra che l’unico modo per impedire a Dar-Benn di prendere di mira tutti i pianeti che chiamano casa sia fare squadra, con grande gioia di Kamala. “Più in alto, più lontano, più veloce”.

Ecco la presentazione ufficiale del film dal sito della Marvel:

Capitan Marvel, Ms. Marvel e il Capitano Monica Rambeau vanno PIÙ IN ALTO. PIÙ IN ALTO. PIÙ VELOCE. INSIEME. in un nuovo emozionante trailer del film dei Marvel Studios “The Marvels”, in uscita nelle sale l’8 novembre.

Carol Danvers, alias Capitan Marvel, ha recuperato la sua identità dai tirannici Kree e si è vendicata dell’Intelligenza Suprema. Ma le conseguenze indesiderate vedono Carol farsi carico del peso di un universo destabilizzato. Quando i suoi compiti la inviano in un wormhole anomalo collegato a una rivoluzionaria Kree, i suoi poteri si intrecciano con quelli della super-fan di Jersey City, Kamala Khan alias Ms. Marvel, e della nipote di Carol, ora astronauta di S.A.B.E.R., il capitano Monica Rambeau. Insieme, questo improbabile trio deve fare squadra e imparare a lavorare di concerto per salvare l’universo come “The Marvels”.