Nicola Gargiulo 2023-09-20T08:00:45+02:00 Autori: M. Tamaki – Gurihiru Casa Editrice: Planet Manga/Panini Kids Provenienza: America Prezzo: € 11,90 Cartonato a colori Data di pubblicazione: 15/06/2023

Spider-Man – Peter Parker e Miles Morales: Doppia Dose di Guai si presenta in un volume elegante e maestoso, così da mettere in risalto il grandissimo lavoro fatto dagli artisti che hanno lavorato alla storia. Con l’avvento nei videogiochi e nel cinema di Miles Morales, Panini ha deciso di donare nuova linfa vitale alla bellissima coppia protagonista di questo comics, che questa volta deve vedersela anche col malvagio Thanos.

La collana “Panini Kids” fa nuovamente capolino e decide con una storia travolgente e visivamente perfetta di trainare e trascinare i più giovani nel fantastico mondo della Marvel, mostrando anche i suoi lati leggeri e divertenti, proprio come fatto nel fumetto in questione.

Spider-Man – Peter Parker e Miles Morales: Doppia Dose di Guai ha un racconto molto semplice e leggero, senza pretese, quindi non aspettatevi una storia stratificata, essendo che si tratta di un’opera indirizzata a dei lettori più giovani. Brilla il lato tecnico e l’impostazione delle tavole insieme ai colori, facendo di questo aspetto il punto di forza del fumetto, insieme alla già osannata edizione cartonata.

Spider-Man – Peter Parker e Miles Morales: Doppia Dose di Guai in un’edizione extra-lusso

Peter Parker in questa storia tratta Miles come “spalla”, e questo di certo non piace al nuovo Spider-Man. Fortunatamente (o sfortunatamente?) la giornata gli darà occasione di mostrare il proprio valore. Mysterio entra in scena con un nefasto piano in mente, e Miles avrà pane per i suoi denti. In quel frangente il nuovo Spider-Man dimostrerà il suo valore, facendo ricredere il buon Peter Parker.

Una divertente serie per lettori young adult con protagonisti due dei personaggi più popolari dello Spider-Verse. La sceneggiatrice Vita Ayala si unisce al team creativo di Spider-Man, Venom: Doppia dose di guai e Thor; Loki: Doppia dose di guai! Come accennato il racconto è per ragazzini, adolescenti e giù di lì e di certo ci troviamo lontani dalle storie oscure e profonde di Spider-Man, quindi ovviamente non saranno paragonate al prodotto.

Detto questo la storia e le tavole sono veramente leggere, scorrevoli e senza dubbio è una lettura consigliata a tutti, anche ai vecchi fan, nel caso vogliano godersi una vicenda irriverente e simpatica che non si prende mai sul serio, volta a immolare il pubblico all’interno del rapporto tra Peter e Miles, come anticipato un fattore importante nei nuovi film dedicati all’arrampicamuri, senza dimenticare i nuovi videogiochi in esclusiva Sony. Inoltre non dimentichiamo che qui possiamo vedere una versione di Thanos un po “singolare”.