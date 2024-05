Tra le uscite DC targate Panini del 30 maggio 2024 troviamo l’esordio della nuova serie di Flash di Si Spurrier e Mike Deodato Jr, che viene pubblicata direttamente in volumi.

Inoltre arriva la miniserie ambientata nel passato dei Teen Titans: I Migliori del Mondo, scritta da Mark Waid e disegnata da Emanuela Lupacchino che per l’occasione firma anche la cover variant.

Di seguito, direttamente dal sito ufficiale della casa editrice, tutte le uscite DC Panini del 30 maggio 2024.

Le uscite DC Panini del 30 maggio 2024

Batman 95

5,00 €

Contiene: Detective Comics (1937) #1076

Una nuova saga tratta da Detective Comics!

Sotto il controllo del demone Azmer, Batman dev’essere impiccato pubblicamente per i propri crimini!

Gotham sotto l’incantesimo degli Orgham è una terra senza legge: chi aiuterà il Pipistrello dopo gli eventi dello scorso numero?

La salvezza dalla forca potrebbe arrivare da un inaspettato accordo fra i suoi più grandi nemici e alleati…

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Panini DC Italia (@panini_dcit)

Batman e Robin 2

DC Select 18

3,00 €

Contiene: Batman and Robin (2023) #3

Prosegue la nuovissima serie dedicata al Cavaliere Oscuro e a suo figlio Damian disegnata dal fuoriclasse italiano Simone Di Meo!

Un nuovo freak imperversa sulle strade di Gotham e per fermarlo potrebbe essere necessario il contributo della criminale nota come Bianconiglio…

Ma il Pipistrello e il Ragazzo Meraviglia decideranno davvero di farla evadere dall’Arkham Tower per collaborare con lei?

Lo sceneggiatore Joshua Williamson (Knight Terrors) racconta le imprese dei due più grandi eroi di Gotham City ispirandosi al lavoro di autori come Mark Waid e Peter Tomasi!

Wonder Woman 3

Wonder Woman 50

3,00 €

Contiene: Wonder Woman (2023) #3

Il Sovrano continua il suo attacco a Wonder Woman, e il vero potere del Lazo delle Menzogne viene rivelato!

Un soldato ignaro potrebbe essere la chiave per sconfiggere la Principessa di Themyscira…

Diana dovrà ricorrere al suo Lazo per scoprire la verità sul massacro Amazzone.

Inoltre, iniziano le avventure di Trinity, la figlia di Wonder Woman di un possibile futuro non troppo lontano.

Lanterna Verde di Geoff Johns 20

4,90 €

Contiene: Green Lantern (2005) #47/49, Blackest Night (2009) #5

Sette corpi di Lanterne, sette colori, un unico avversario!

La Notte più Profonda è arrivata al suo culmine e i morti sono pronti a estinguere tutte le luci!

Hal Jordan, Sinestro, Atrocitus e Carol Ferris dovranno unire le loro forze contro il vero creatore delle Lanterne Nere!

La verità sulle resurrezioni di tutti gli eroi rivelata da Geoff Johns, Ivan Reis e Doug Mahnke!

Flash 1

Crisi nella Forza della Velocità

DC Collection

21,00 €

Contiene: Flash (2023) #1/6

Un nuovo inizio per Flash e un punto di partenza ideale per nuovi lettori!

I poteri di Wally West si stanno comportando in maniera anomala, costringendolo a interagire con nuovi avversari e nuove dimensioni!

Qualcosa di oscuro e sinistro sembra annidarsi oltre la Forza della Velocità, e l’unica soluzione potrebbe essere la morte di tutti i Velocisti!

Una nuova serie a metà tra il supereroistico e l’horror realizzata dal nuovo team creativo composto da Simon Spurrier e Mike Deodato Jr.!

Teen Titans: I Migliori del Mondo – Blitzkrieg

DC Collection

19,00 €

Contiene: World’s Finest: Teen Titans (2023) #1/6

Teen Titans: I Migliori del Mondo – Blitzkrieg

Variant Cover

DC Collection

21,00 €

Contiene: World’s Finest: Teen Titans (2023) #1/6

Un tuffo nel passato, ai tempi delle prime avventure dei Titans!

Alcune grandi storie degli esordi del gruppo rinarrate con un’ambientazione contemporanea!

Una lettura divertente e avvincente, che mescola avventura supereroistica e teen drama!

Ai testi, il grande Mark Waid, ai disegni l’eccezionale Emanuela Lupacchino!

Creature Commandos: Mostri o Eroi?

31,00 €

Contiene: Weird War Tales (1971) #93, #97, #100, #102, #105, #108/112, #114/119, #121, #124

Uno dei fumetti più strani mai creati dalla DC!

Un lupo mannaro, un vampiro, una gorgone e il mostro di Frankenstein combattono le forze tedesche durante la Seconda Guerra Mondiale.

Pubblicata originariamente nei primi anni Ottanta, questa serie ha gettato le basi per Frankenstein, Agent of S.H.A.D.E.

Dalla penna di J.M. DeMatteis (House of Mystery) e Robert Kanigher (Flash)!

Wonder Woman: Spirito di Verità

DC Limited Collector’s Edition

24,00 €

Contiene: Wonder Woman: Spirit of Truth

Diana è in un momento di crisi interiore: chi è veramente Wonder Woman?

Scoprite il viaggio alla scoperta di sé e del proprio ruolo compiuto dalla più grande eroina DC…

…con un piccolo aiuto di Superman, sempre pronto a dare una mano!

La splendida graphic novel di Paul Dini e Alex Ross proposta in una nuova edizione di pregio, con tavole di grande formato!

Jack of Fables 2

Jack di Cuori

16,00 €

Contiene: Jack of Fables (2006) #6/11

Cosa può accadere di male quando Jack sbarca a Las Vegas in bizzarra compagnia?

E com’è possibile che la fiaba più inaffidabile della storia incontri la propria donna ideale proprio a Vegas?

La vera storia di come il nostro eroe sia diventato Jack Frost…

…e il racconto di una relazione sentimentale con la Regina delle Nevi!

Sandman di Neil Gaiman 5

DC Absolute

95,00 €

Contiene: Dust Covers: The Collected Sandman Covers (I), Sandman: Endless Nights, Sandman: The Dream Hunters (1999), Sandman: The Dream Hunters (2009) #1/4, Sandman Midnight Theatre

L’epopea di Sogno degli Eterni si è conclusa, ma ora è il momento di lasciare il posto a tanti grandi autori pronti a immergersi nel mondo di Sandman!

Yoshitaka Amano e P. Craig Russell ci portano in Giappone con Cacciatori di sogni, una storia presentata in due versioni: in prosa e a fumetti! Milo Manara e altre superstar internazionali esplorano le vite dei fratelli di Morfeo in Notti eterne…

Teddy Kristiansen disegna un’avventura dedicata a Wesley Dodds, il Sandman della Golden Age!

Infine, l’ultima storia del Signore dei Sogni illustrata da Dave McKean!