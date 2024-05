DC vs Vampires: World War V, torna il sanguinolento Elseworlds vampiresco

Mentre l’Universo Marvel è sotto assedio da parte dei vampiri nel corso di Blood Hunt, la Distinta Concorrenza risponde con World War V, un nuovo capitolo di DC vs Vampires, la saga Elseworlds ideata da Matthew Rosenberg che ha visto numerosi supereroi soccombere alla sete di sangue.

Il team creativo composto dallo scrittore Matthew Rosenberg e dal disegnatore Otto Schmidt si riunisce in DC vs Vampires: World War V, questa serie di 12 numeri, il cui esordio è previsto per metà agosto negli States, per raccontare una storia nuova di zecca, che estende la storia creata nelle serie originali DC vs Vampires e DC vs Vampires: All-Out War.

L’originale DC vs Vampires vedeva la Justice League affrontare una massiccia invasione di vampiri e allo stesso tempo la trasformazione di alcuni dei suoi membri, tra cui la Lanterna Verde Hal Jordan e Nightwing, in malvagi succhiasangue.

Ora sembra che la fragile pace stabilita alla fine della prima serie stia per essere infranta – e naturalmente è tutta colpa di Damian Wayne…

È pieno inverno e ogni speranza di una fragile tregua tra gli eroi umani guidati da Freccia Verde e l’esercito della regina dei vampiri Barbara Gordon è stata infranta da Damian Wayne e dai suoi guerriglieri. Damian è l’unico a combattere contro le orde assetate di sangue, lasciando Freccia Verde di fronte a una scelta: Resistere e combattere o sacrificare il ragazzo in nome della pace? Non solo questa nuova serie Elseworlds si baserà sulle avvincenti trame della precedente serie DC vs. Vampires, ma i lettori potranno anche aspettarsi di vedere versioni reimmaginate degli attuali Supereroi DC in questo mondo oscuro e terrificante.

