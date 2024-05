One Piece: qualcuno appare per la prima volta nel manga!

One Piece sta facendo impazzire tutti i suoi fan da quando ha avviato la saga conclusiva del manga in corso da oltre 20 anni e serializzato sulla pagina di Weekly Shonen Jump di Shueisha.

La serie sui pirati di sta preparando a qualcosa di grande e lo ha fatto più di un anno fa’ , da quando Eiichiro Oda ha iniziato a lavorare sulla saga finale del manga. Ma c’è molto da fare prima che One Piece si concluda definitivamente, e uno degli aspetti da approfondire e chiarire nei dettagli è sicuramente la vicenda legata al Secolo del Vuoto. E con il capitolo più recente, One Piece ha rivelato qualcosa di iconico dato che ha rivelato per la prima volta l’apparizione di Joy Boy.

L’ultimo capitolo di One Piece, ha rivelato uno la silhouette di Joy Boy e il suo profilo è incredibilmente familiare.

Come si può vedere sopra, Joy Boy originale ha una sorprendente somiglianza con Rufy. Non abbiamo idea di come sia la leggenda del Grande Regno nei dettagli, ma a grandi linee, Rufy e questo Joy Boy sono molto simili. Dopotutto, le loro modalità Nika sembrano identiche. Questo dettaglio era già noto ai fan poiché Zunisha aveva affermato che Joy Boy aveva modi simili a Rufy. Erano tutti incentrati sulla libertà, quindi sembra che la fissazione abbia attraversato i secoli.

Il debutto nel manga dell’originale Joy Boy ha annunciato anche nuove informazioni sul Void Century. Il manga ha confermato che Joy Boy era devastante durante il Secolo del Vuoto e che aveva come alleati Zunesha e il Gigante di Ferro. Tuttavia, c’erano degli oppositori agli obiettivi di Joy Boy. Parliamo dei Venti Regni che finirono per sconfiggerlo durante un’enorme battaglia. E la sua caduta inaugurò l’inizio del Secolo del Vuoto.

Chiaramente, Joy Boy è un nome di incredibile importanza, e il suo portatore originale ha lasciato il segno. Ora, sembra che Rufy sia destinato a portare avanti la volontà di Joy Boy. Il Governo Mondiale sta per affrontare una grande battaglia, apparentemente mai conclusa, visto che Rufy ha “riportato in vita” Joy Boy.

Fonte – Comicbook