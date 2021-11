Spider-Man No Way Home – il poster italiano

Spider-Man No Way Home arriverà in Italia solo al cinema il 16 Dicembre 2021 e il canale Twitter ufficiale ha pubblicato il nuovo manifesto italiano del film.

Accompagna la locandina la frase “Il Multiverso è qui“.

Il poster sembra anticipare il ritorno dei villain Green Goblin e Sandman, oltre ai già confermati Doctor Octopus (Alfred Molina da Spider-Man 2) ed Electro (Jamie Foxx da The Amazing Spider-Man 2).

Spider-Man No Way Home, basato sui personaggi dei fumetti Marvel Comics di Stan Lee e Steve Ditko, è diretto da Jon Watts e scritto da Chris McKenna & Erik Sommers.

I produttori sono Kevin Feige e Amy Pascal, mentre i produttori esecutivi sono Louis D’Esposito, Victoria Alonso, JoAnn Perritano, Rachel O’Connor, Avi Arad e Matt Tolmach.

Il cast principale include Tom Holland (Peter Parker), Zendaya (MJ), Benedict Cumberbatch (Doctor Strange), Jon Favreau (Happy), Jacob Batalon (Ned) e Marisa Tomei (Zia May).

Per la prima volta nella storia cinematografica di Spider-Man, il nostro amichevole eroe di quartiere è smascherato e non può più separare la sua vita privata dalle grandi responsabilità di essere un Supereroe. Quando chiede aiuto a Doctor Strange, la posta in gioco si fa sempre più rischiosa e lo porterà a scoprire cosa significa realmente essere Spider-Man.

QUI il teaser trailer ufficiale in Italiano.