Ecco finalmente online il nuovo trailer ufficiale di Spider-Man: No Way Home, che in Italia uscirà dal 15 dicembre!

Spider-Man: No Way Home – Ecco lo spettacolare nuovo Trailer in ITALIANO!

Dopo una breve “separazione”, nel Settembre del 2019 la Sony Pictures e la Disney hanno siglato un nuovo accordo che permetterà ai Marvel Studios di continuare ad utilizzare lo Spider-Man di Tom Holland nel Marvel Cinematic Universe, e così facendo di concludere la trilogia dedicata al personaggio con un terzo sequel intitolato Spider-Man: No Way Home.

Sony Pictures e Marvel Entertainment hanno pubblicato ufficialmente il secondo trailer di Spider-Man: No Way Home, che mostra il ritorno di diversi cattivi della trilogia di Spider-Man di Tobey Maguire e del franchise di The Amazing Spider-Man di Andrew Garfield.

Ecco il Trailer in Italiano che potete trovare di seguito! Buona Visione:

Di seguito anche il Poster del Film che come sappiamo arriverà in Italia due giorni prima rispetto all’America e cioè il 15 Dicembre:

Spider-Man: No Way Home – gli ultimi aggiornamenti

Il film fa seguito a Spider-Man: Homecoming (2017) e Spider-Man: Far From Home (2019). secondo reboot del Franchise cinematografico di Spider-Man. I film sono liberamente ispirati al personaggio dei fumetti della Marvel Comics, diretti da Jon Watts e co prodotti da Columbia Pictures (Sony) e Marvel Studios.

Nel cast ritroviamo Tom Holland (Peter Parker/Spider-Man), Marisa Tomei (zia May), Jacob Batalon (Ned Leeds), Zendaya (Michelle “MJ” Jones), Tony Revolori (Flash Thompson), Jon Favreau (Happy Hogan) e Benedict Cumberbatch (Doctor Strange). È previsto il ritorno di Jamie Foxx nel ruolo del villain Electro (già visto in The Amazing Spider-Man 2) e di Alfred Molina nei panni di Doctor Octopus (il cattivo di Spider-Man 2), insieme ad altri personaggi dei precedenti Film di Spider-Man.

Appena indiscrezioni o anticipazioni sulla trama del film verranno rilasciate, saranno disponibili e le troverai qui! Dopo il finale di Spider-Man: Far From Home, in cui è stata svelata la vera identità di Peter Parker, l’Uomo Ragno dovrà tentare di ripulire il proprio nome mentre affronta tutti questi nuovi nemici; nel farlo sarà affiancato dal Doctor Strange (Benedict Cumberbatch), che lo guiderà attraverso i pericoli del Multiverso.

