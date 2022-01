Morbius – Sony Pictures posticipa nuovamente il Film ad Aprile 2022!

Dopo Venom (2018), la Sony Pictures aveva annunciato la realizzazione del Film su Morbius, lo spin-off avente per protagonista Jared Leto nei panni del Vampiro Vivente. La pellicola, facente parte del Sony Pictures Universe of Marvel Characters, era prevista inizialmente per lo scorso anno ma di recente lo studio ha deciso di rinviare il cinecomic a questo mese di Gennaio, dovuta alla chiusura forzata dei Cinema a causa della pandemia da Covid-19. Però dopo aver subito parecchi rinvii, purtroppo, anche qualche ora fa, c’è stato un ulteriore slittamento sulla tabella di marcia.

Purtroppo Sony Pictures ha annunciato che ha rinviato l’imminente Film di Morbius dal 28 Gennaio 2022 al 1 Aprile 2022. Questa è la settima volta che questa pellicola con protagonista Jared Leto è stato posticipato, in quanto non sembra trovare una data nel mezzo della pandemia mondiale da COVID-19 in corso.

Ecco gli altri rinvii che il ha subito il Film:

10 Luglio 2020

31 Luglio 2020

19 Marzo 2021

8 Ottobre 2021

21 Gennaio 2021

28 Gennaio 2022

1 Aprile 2022

JUST IN: Jared Leto’s #Morbius has moved from January 28 to April 1. We’ll have to wait a little longer to see the next Marvel movie… pic.twitter.com/nE4d9HU469 — Erik Davis (@ErikDavis) January 4, 2022

Morbius: Il Film!

Morbius, è diretto da Daniel Espinosa (Child 44 – Il bambino numero 44, Life – Non oltrepassare il limite) e scritto da Matt Sazama e Burk Sharpless (Dracula Untold, Gods of Egypt), vedrà nel cast Jared Leto (Michael Morbius), Matt Smith (Loxias Crown), Adria Arjona (Martine Bancroft), Tyrese Gibson (Agente Simon Stroud), Michael Keaton (Adrian Toomes/Avvoltoio), Jared Harris e Al Madrigal.

Uno dei personaggi Marvel più tormentati arriva al Cinema quando il vincitore premio Oscar Jared Leto si trasforma nell’enigmatico antieroe, Michael Morbius. Gravemente ammalato di una rara malattia del sangue e determinato a salvare coloro che subiranno lo stesso destino, il Dottor Morbius tenta un atto disperato. Quello che inizialmente sembra essere un radicale successo, presto si rivela un rimedio potenzialmente peggiore della sua malattia.

