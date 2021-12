Hawkeye – Vincent D’Onofrio conferma che il Kingpin di Hawkeye è lo stesso visto nelle tre stagioni di Daredevil!

Il 22 Dicembre scorso è andata in onda sulla piattaforma di streaming Disney+, l’ultimo episodio della tanto attesa Serie TV su Occhio di falco intitolata: Hawkeye. Che si è rivelata essere una delle miglior Serie TV della Marvel uscite quest’anno se non la migliore.

Vincent D’Onofrio, ha avuto un’intervista con Cinema Blend sulla nuova interpretazione di Kingpin che ha debuttato nell’episodio 6 di Occhio di Falco. In particolare, ha commentato che questa versione di Kingpin è in sostanza la stessa versione del supercriminale che esisteva in tutte e tre le stagioni della serie di Daredevil su Netflix, quindi confermando la sua Canonicità (qualora c’è ne fosse stato bisogno):

“È lo stesso personaggio. Sì, voglio dire, il modo in cui lo abbiamo visto in Hawkeye mi ha portato a credere che ci sono tanti punti che possiamo connettere, ma anche alcuni che sono impossibili da connettere. Ma penso che… è lo stesso per molte cose del MCU che sono state fatte, Kevin Feige e questi incredibili registi hanno fatto… cercare di connettersi il più possibile con il materiale originale. Ma naturalmente esistono alcuni punti che non possono essere connessi. Penso che abbiamo fatto la stessa cosa per collegare Daredevil a Hawkeye, o Hawkeye a Daredevil e quindi Daredevil e Hawkeye. La vedo così.”

La grande differenza tra questo Kingpin e quello di Daredevil è che questa volta è “fisicamente più forte e può subire molti più abusi fisici”:

“Ovviamente il mio personaggio in Hawkeye fisicamente è più forte, è in grado di resistere ancora di più. Il mio approccio però è rimasto lo stesso identico che ho avuto con Daredevil. È un essere umano emotivo, è un bambino ed un mostro contemporaneamente. Le stesse cose che provo quando lo interpreto, gli eventi della mia vita a cui mi connetto, sia quelli gioiosi che quelli tristi o frustranti che ho utilizzato per Daredevil, li ho utilizzati per rappresentare Fisk (in Hawkeye). Quindi sono connessi, sicuramente. Nella mia mente, sicuramente.

Sin dalle nostre prime conversazioni, mi sono soffermato sulla sua emotività e sul mio approccio per Daredevil. Ho basato tutto sulla sua emotività, la stessa cosa di cui avevo bisogno per interpretarlo in Hawkeye… e loro erano davvero entusiasti, dato che pensavo alla stessa cosa.

Tutti hanno capito che l’unico modo per renderlo interessante è che, anche se lo rendi più forte, devi basare tutto quanto sulla sua emotività e sul dolore, tutto proviene da quello che ha provato e da quanto ha sofferto quando era bambino. È un personaggio davvero interessante.“

Inoltre in risposta ad alcuni fan che discutevano della canonicità del Kingpin di Daredevil, lo stesso Vincent D’Onofrio ha spiegato:

Trust me In Hawkeye I'm playing the character as if the character from DD survivor of "the blip"Is now set on getting back his city.

The blip weakened his crown, his authority over his kingdom. Now he wants it back. He's in damage control mode.

“Fidatevi di me, in Hawkeye interpreto il personaggio come se fosse lo stesso di Daredevil sopravvissuto al Blip, che ora vuole riavere indietro la sua Città. Il Blip ha indebolito il suo ruolo, l’autorità sul regno… ora vuole tutto indietro, sta cercando di limitare i danni. Questo è tutto.“

Quindi, in parole povere, questa è quasi certamente una nuova versione di Wilson Fisk, che restando pur sempre Canonica, non ha necessariamente quei punti in comune che farebbero capire che sarebbe lo stesso personaggio delle tre stagioni di Daredevil.

Hawkeye – trama e cast

Hawkeye, è scritta da Jonathan Igla (Mad Men) e diretta da diversi registi tra cui Bert & Bertie (Troop Zero) e Rhys Thomas (Staten Island Summer), vedrà il ritorno nel cast naturalmente di Jeremy Renner (Clint Barton/Occhio di Falco), Hailee Steinfeld (Kate Bishop), Florence Pugh (Yelena Belova), Vera Farmiga (Eleanor Bishop), Fra Fee (Kazi), Tony Dalton (Jack Duquesne), Alaqua Cox (Maya Lopez/Echo), Zahn McClarnon (William Lopez), Carlos Navarro e Brian D’Arcy James di cui ancora non si conoscono i ruoli.