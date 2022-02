Kraven the Hunter: Fred Hechinger sarà Camaleonte

Dopo l’ingaggio di Russell Crowe anche il resto del cast di Kraven the Hunter comincia a prendere forma, con la notizia che Fred Hechinger ricoprirà la parte di Camaleonte, alias Dmitri Smerdyakov, fratellastro del protagonista.

Seconda tappa dell’espansione dell’universo cinematografico Sony al di là di Venom, dopo il lungamente rinviato Morbius, Kraven the Hunter è la pellicola dedicata allo storico villain di Spider-Man, Sergei Kravinoff, che sarà interpretato da Aaron Taylor-Johnson, già protagonista di Kick-Ass e interprete di Quicksilver in Avengers: Age of Ultron.

Dopo l’assegnazione della parte del padre di Kraven, almeno secondo i rumors, a Russell Crowe, il casting prosegue con il resto della famiglia: secondo Deadline infatti Fred Hechinger, recentemente sugli schermi con la serie White Lotus, interpreterà Dmitri Smerdyakov, alias Camaleonte, fratello illegittimo di Kraven nei fumetti e primissimo supercriminale affrontato da Spider-Man nei fumetti.

La prima apparizione di Chameleon infatti risale ad Amazing Spider-Man # 1 del 1963, seconda apparizione di Spider-Man e primo numero della sua serie personale. Nella storia, questa spia abile a camuffarsi e a rubare l’identità di chiunque cercava di sabotare il volo spaziale del colonnello John Jameson. Nelle sue apparizioni successive, chiamava negli Stati Uniti il famoso cacciatore Kraven, mettendolo sulle tracce di Spider-Man.

Solo molti anni più tardi J.M. DeMatteis avrebbe rivelato la parentela tra i due.

L’uscita di Kraven the Hunter è prevista nelle sale americane per il 13 Gennaio 2023, e sarà il quarto film dell’universo cinematografico Sony dedicato ai personaggi Marvel legati a Spider-Man, dopo Venom, Venom: La Furia di Carnage e Morbius. Molti altri progetti sono stati messi in cantiere, tra cui film dedicati a Jackpot, a Madame Web e con ogni probabilità a Spider-Woman (diretto da Olivia Wilde), e una serie dedicata a Silk.

Non è ancora dato sapere se vedremo la presenza o meno di Spider-Man in queste pellicole, eventualità resa possibile dagli sviluppi narrativi di Spider-Man: No Way Home.