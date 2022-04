She-Hulk posticipata a fine anno? Tim Roth intanto parla dei colleghi

La serie Disney+ dedicata a She-Hulk sta subendo alcuni ritardi nella lavorazione degli effetti digitali e potrebbe quindi slittare a fine anno.

Secondo quanto riportato su Reddit da un utente che in passato ha riportato scoop affidabili su WandaVision, i Marvel Studios si sono ritrovati in difficoltà con l’enorme quantità di effetti digitali necessari per la serie, e stanno quindi mobilitando più studi specializzati per contribuire alla realizzazione di tutte le sequenze necessarie. A quanto pare quindi non vedremo She-Hulk prima di fine anno.

C’è da dire che il problema del sovraccarico di lavoro per quanto riguarda gli studi di post-produzione digitale era già sorto in precedenza, con la sequenza finale di Black Panther che fu realizzata di fretta con un risultato che non ha soddisfatto pienamente il regista e i supervisori.

Con la grande mole di lavoro che si è accavallata dopo la pandemia, molti studio di effetti digitali si sono ritrovati oberati e fanno fatica a stare dietro alle scadenze.

Nel frattempo, per quanto riguarda She-Hulk, l’attore Tim Roth, interprete di Emil Blonski, di ritorno nel Marvel Cinematic Universe dopo 14 anni, ha elogiato la collega Tatiana Maslany, interprete della protagonista Jen Walters:

“Lei è incredibile. In realtà è sbalorditivo. Sì, sai una cosa, basta guardarlo solo a un livello quotidiano, e a volte un dialogo arriva, proprio a quel livello, e la sua capacità di assorbire e poi esibirsi era piuttosto notevole. Ed è divertente. Uno dei segni di un buon attore è il loro tocco comico e lei ce l’ha”.

Anche per quanto riguarda Mark Ruffalo, interprete di Bruce Banner, Roth mette in evidenza le sue capacità comiche:

“Con Mark [Ruffalo], Mark è esilarante. Voglio dire, le immagini reali sul set di lui nel suo costume in computer grafica sono qualcosa che amerò. È incredibilmente divertente. Non lo prende sul serio. Voglio dire, prende il lavoro sul serio, ma non si prende sul serio. Ha uno spirito e una gentilezza, e loro due insieme erano molto divertenti”.

Eco l’intervista in questione con Entertainment Tonight Canada: