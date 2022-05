X-Men ’97 – lo sceneggiatore risponde se il revival sarà canonico nell’MCU

X-Men: The Animated Series (trasmessa in Italia con il titolo di Insuperabili X-Men) è stata sicuramente una delle serie animate più amate dai fan della Marvel e non solo. Lo show, composto da 76 episodi andati in onda dal 1992 al 1997, contribuì alla popolarità dei mutanti guidati dal Professor X prima ancora della saga cinematografica iniziata nel 2000 con il primo Film di Bryan Singer prodotto dalla Fox. Lo scorso Disney+ Day i Marvel Studios hanno annunciato un revival della serie: X-Men ’97, che uscirà nel 2023 ed includerà diversi doppiatori originali, che riprenderanno i loro ruoli originali.

In un’intervista esclusiva con The Direct Beau DeMayo, lo sceneggiatore capo e produttore esecutivo del prossimo progetto animato dei Marvel Studios: X-Men ’97, ha discusso sulla grande domanda che sicuramente quasi ogni fan si farà. Questo revival sarà canonico per il Marvel Cinematic Universe?

Ecco la sua risposta:

“L’unica cosa che posso dire al riguardo è… So che a volte diciamo ‘No comment’ e le persone pensano che siamo ostinati. Risponderò con ‘No comment’ in questo caso perché parte della sorpresa sarà scoprirlo quando vedrete la serie.”

Quando gli è stato chiesto se questa specifica domanda sarà uno dei misteri alla base della serie e se il pubblico avrà modo di scoprirlo con l’uscita degli episodi, lo sceneggiatore ha risposto semplicemente:

“Non posso parlare per il marketing, ma penso che ci sia un certo grado di… vi porrete questa domanda.”

X-Men ’97 – Cast, Sceneggiatori e Produttori

Nel cast torneranno Cal Dodd (Wolverine), Lenore Zann (Rogue), George Buza (Bestia), Catherine Disher (Jean Grey), Chris Potter (Gambit), Alison Sealy-Smith (Tempesta), Alyson Court (Jubilee), Adrian Hough e Christopher Britton, insieme alle new entry Jennifer Hale, Anniwaa Buachie, Ray Chase, Matthew Waterson, JP Karliak, Holly Chou, Jeff Bennett e AJ LoCascio. Il produttore e capo del team di sceneggiatori sarà Beau DeMayo (The Witcher), supervisionato da Jake Castorena e Charley Feldman. Gli storici sceneggiatori Eric e Julia Lewald, insieme al regista Larry Houston, che hanno contribuito al successo della serie originale, supervisioneranno lo sviluppo di questo nuovo progetto.

