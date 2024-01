Jujutsu Kaisen: una clip fan-made adatta l’Hollow Purple 200% di Gojo

Jujutsu Kaisen è una delle serie shonen più amate degli ultimi anni. Sono tanti i motivi per i quali il franchise shonen scritto e disegnato da Gege Akutami è così seguito. E Gojo Satoru è uno di questi. Infatti non si può negare la potenza dello stregone considerato come il più potente di sempre. E questo personaggio lo ha dimostrato sempre ogniqualvolta ha affrontato i suoi nemici. Ed è quello che ha fatto recentemente nel manga di Jujutsu Kaisen. Non molto tempo fa, il fandom osservava Gojo mettere a punto la sua tecnica più potente, e con il presente articolo vogliamo riportare che una clip fan-made sta diventando virale. Infatti questa mostra l’animazione di Hollow Purple.

Su Reddit, l’utente Ieiri ha attirato l’attenzione dei fan di Jujutsu Kaisen con il suo speciale tributo a Gojo. Dopo gli ultimi aggiornati incredibili del manga, l’utente ha pensato che fosse giunto il momento di dare vita a Hollow Purple al 200%. Pertanto, ha animato l’attacco da solo e di seguito ne vogliamo riportare il risultato finale.

Come si può vedere sopra, la clip fan-made si concentra su Gojo mentre fissa Sukuna. Ora che il Re delle Maledizioni possiede il corpo di Megumi, è più forte che mai e Gojo ne era perfettamente consapevole quando lo ha affrontato per la resa dei conti. Con Utahime e altri al suo fianco, Gojo è riuscito a far risuonare la sua energia maledetta mentre creava Hollow Purple. Ciò gli ha permesso di colpire Sukuna con Hollow Purple 200%, e la tecnica maledetta ha lasciato Sukuna vacillante perché era davvero inevitabile.

In passato i fan hanno visto Gojo usare Hollow Purple alcune volte, ma nessuno degli attacchi può essere paragonato a questo. Gojo si è allenato duramente per far salire di livello la sua tecnica caratteristica. Chiaramente, Sukuna rimane ferito al punto da trovare quasi in pericolo di vita. Quindi ora grazie all’animatore Ieiri, i fan di Jujutsu Kaisen possono vedere l’attacco in azione.

Naturalmente, Studio MAPPA animerà questa sequenza che diventerà iconica. Recentemente abbiamo riportato che Jujutsu Kaisen tornerà sul piccolo schermo con la terza stagione che adatterà l’arco narrativo di Culling Game.

Fonte – Comicbook