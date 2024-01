Kinnikuman: il nuovo ed esplosivo trailer dell’anime remake

Kinnikuman è in procinto di fare il suo ritorno in grande stile per festeggiare il quarantesimo anniversario del suo debutto originale in Giappone. I fan possono ora godersi un’anteprima entusiasmante di questo grande revival grazie al nuovo trailer e al poster di Kinnikuman Perfect Origin Arc.

Il duo creativo di Yudetamago ha lanciato questo celebre manga sulla rivista Weekly Shonen Jump di Shueisha nel lontano 1979, e da allora ha continuato a intrattenere il pubblico in tutto il mondo. Kinnikuman, noto anche come Ultimate Muscle nel suo adattamento anime inglese, sta per ritornare con una serie completamente nuova, riprendendo la storia esattamente da dove si era interrotta.

Il Perfect Origin Arc di Kinnikuman celebra il quarantesimo anniversario dell’anime originale e si concentrerà sull’arco narrativo del sequel del manga revival del 2011, che conta oltre 200 emozionanti capitoli. Con la distribuzione prevista nel 2024, il progetto si annuncia ricco di contenuti appassionanti.

Nel trailer recentemente pubblicato i fan possono già intravedere gli stimolanti sviluppi che li aspettano. Il regista Akira Sato guiderà questo nuovo anime sotto l’egida di Production I.G., con Makoto Fukami alle sceneggiature, Hirotaka Marufuji ai disegni dei personaggi e Yasuharu Takanashi alla composizione musicale. Il cast vocale vanta nomi prestigiosi come Mamoru Miyano, Akira Kamiya e Mayumi Kinniku.

Sebbene al momento della stesura di questo articolo non ci sia una data di uscita definitiva, Kinnikuman Perfect Origin Arc promette di catturare l’attenzione degli spettatori con la sua trama avvincente e i personaggi iconici. I fan dell’anime Ultimate Muscle potranno tuffarsi in questo nuovo progetto, che segna l’inizio di un epico arco narrativo dopo tanto tempo. Con la sua azione ispirata al wrestling professionale, Kinnikuman è destinato a essere un’avventura emozionante che sicuramente non deluderà i suoi fedeli sostenitori. Voi lo attendete? Su Manga Plus è possibile leggere il manga in lingua inglese.

Fonte Comic Book