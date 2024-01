Pokémon Concierge: la serie ottiene un punteggio inaspettato su Rotten Tomatoes

La serie Pokémon è senza alcun dubbio una delle più famose e amate in tutto il mondo. Nel corso dei suoi lunghi anni di progetti anime, ma con il presente articolo vogliamo concentrarci sulla première di Pokemon Concierge su Netflix. Questa serie ha ottenuto un punteggio raro su Rotten Tomatoes in quanto perfetto!

The Pokémon Company ha concluso i suoi progetti del 2023 con il debutto di una nuova versione animata in stop-motion del franchise di lunga data. Si tratta di una serie piuttosto breve. Tuttavia ha portato tutti i fan su Netflix verso una visione completamente nuova del mondo Pokemon incentrato sul relax e su argomenti più orientati agli adulti. È qualcosa di mai visto prima d’ora.

Tale successo ha portato Netflix a rilasciare nuove icone per i profili degli utenti dei personaggi della serie in stop-motion. Ma il punto più importante è che ha raggiunto un grande successo di critica. La serie infatti è attualmente elencata con un punteggio perfetto del 100% su Rotten Tomatoes e un punteggio del pubblico del 92%, dopo il suo debutto. Questo punteggio ha il potenziale per cambiare ancora una volta le recensioni per la serie in arrivo. Ma è sicuramente una ottimo punto di partenza per questa versione inedita dei Pokémon finora.

Al momento non abbiamo modo di confermare se ci sarà o meno una seconda stagione di Pokémon Concierge. Ma non è da escludere, visto il successo ottenuto dalla critica. Tuttavia questo non garantisce in automatico un nuovo progetto in futuro, dato che potrebbe essere semplicemente un progetto sperimentale. Pokemon Concierge è in streaming su Netflix e sarà di quattro episodi. Netflix ha rilasciato anche una descrizione di questo progetto anime. Gli eventi sono ambientati in un resort per Pokémon su un’isola del sud.

La protagonista, è una nuova portinaia di nome Haru, che scopre gradualmente se stessa. E lei e i suoi colleghi membri dello staff si prendono cura dei vari ospiti Pokémon. La serie è diretta da Iku Ogawa e scritta da Harumi Doki, con Tadahiro Uesugi che ha lavorato ai concept art e design dei personaggi.

Fonte – Comicbook