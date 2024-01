Jujutsu Kaisen: il finale della seconda stagione anticipa l’esecuzione di Yuji

La seconda stagione di Jujutsu Kaisen si è conclusa di recente e i momenti finali del finale richiedevano l’immediata esecuzione di Yuji Itadori. E in questo modo la serie anime di MAPPA ha anticipato su cosa si concentrerà la prossima stagione. Con la seconda stagione, Jujutsu Kaisen ha introdotto dei grandi cambiamenti al franchise durante l’arco dell’incidente di Shibuya. Non a caso i fan hanno visto la caduta di moltissimi personaggi, e alcuni di questi molto importanti. La scia di distruzione è partita dal piano architettato dal falso Geto, che mirava alla distruzione di buon parte di Shibuya. E a rendere possibile tutto questo è stato indirettamente Yuji, che non ha potuto non “cedere il posto” al suo ospite, ossia Sukuna. Chiaramente i suoi amici e alleati sanno che non ha colpe di quanto accaduto, ma per il resto della società, Yuji è un grave pericolo per gli altri.

E infatti la seconda stagione di Jujutsu Kaisen termina con un’anticipazione di ciò che accadrà nella prossima. Non solo ci sarà Yuta Okkotsu a fare il suo attesissimo ritorno nel franchise dell’anime, ma lo stregone sarà responsabile dell’esecuzione della punizione di Yuji. Oltre a Yuji, anche Gojo e Yaga sono considerati responsabili dell’incidente. Di conseguenza anche loro dovranno andare incontro all’esecuzione.

Il finale della seconda stagione di Jujutsu Kaisen ha visto i vertici della società diramare alcuni precisi ordini dopo l’incidente di Shibuya. Il primo riguarda la conferma della sopravvivenza di Suguru Geto. Questo quindi porta alla dichiarazione del ripristino della sua condanna a morte. Il secondo punto considera Gojo complice dell’incidente di Shibuya e di conseguenza espulso dalla società. Inoltre, qualsiasi tentativo di liberarlo dal sigillo sarà considerato un crimine.

Anche Masamichi Yaga viene condannato a morte per aver incitato Satoru Gojo e Suguru Geto, causando l’incidente di Shibuya. Il quarto punto si concentra su Yuji, la cui sospensione della condanna a morte è revocata, perciò la sua esecuzione sarà eseguita tempestivamente. Il quinto e ultimo punto indica che lo stregone di grado speciale Yuta Okkotsu sarà il boia di Yuji Itadori.

La stagione 3 di Jujutsu Kaisen è stata annunciata, anche se al momento non c’è una data o una finestra di uscita. Ma sappiamo che la prossima stagione adatterà l’arco di Culling Game.