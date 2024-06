Anche Wolverine in campo nella Venom War

La Venom War si espande, coinvolgendo anche Wolverine nel conflitto tra Eddie e Dylan Brock. Come rivelato in esclusiva da CBR, la miniserie in tre parti Venom War: Wolverine vedrà l’X-Man legato a un simbionte e affamato di carne umana!

La serie principale Venom War debutterà il prossimo agosto ad opera di Al Ewing e vedrà Eddie Brock e suo figlio Dylan impegnati in un testa a testa per diventare “l’ultimo Venom della storia”. La nuova miniserie tie-in, Venom War: Wolverine, sarà scritta da Tim Seeley e Tony Fleecs e disegnata da Kev Walker.

La sinossi della Marvel per il primo numero dà un assaggio di ciò che accadrà a Wolverine quando si troverà legato a un feroce simbionte simile a uno zombie, come quelli protagonisti di Venom War: Zombiotes.

L’unica cosa più pericolosa di Wolverine… è Wolverine legato a un simbionte senza cervello affamato di carne! Mentre gli zombioti si diffondono a New York, trasformando chiunque si trovi sul loro cammino in incontrollabili macchine assassine, l’unica speranza di Logan di salvare vite ed evitare l’infezione consiste nel tornare a un oscuro capitolo del suo passato. Logan si fa strada in una storia dell’orrore scritta dal contorto team di autori di Local Man e con l’incredibile arte di Kev Walker (Marvel Zombies, Venom)!.

Lo scrittore Tim Seeley ha parlato di come la creazione del nuovo tie-in di Venom War racconterà una storia “cupa e onesta” anche in occasione del 50° anniversario di Wolverine.

“Sto collaborando con il mio co-sceneggiatore di Local Man, Tony Fleecs, per portare un po’ di quella magia nostalgica a Wolverine e Venom proprio in tempo per il 50° anniversario di Logan, che sembra molto appropriato. Volevamo fare qualcosa che ci avrebbe fatto impazzire da bambini, ma anche raccontare una storia cupa e onesta su un uomo che ha trascorso troppa parte della sua vita come arma di qualcun altro, e su come affrontare il simbionte Venom, che può far emergere i peggiori impulsi delle sue vittime, lo spaventi onestamente a morte. Credo che questo sia ciò che ha reso Wolverine avvincente per così tanto tempo… non ha paura di morire. Ha paura di uccidere qualcuno che non se lo merita”.

Seeley è infatti affiancato dallo scrittore Tony Fleecs, che ha espresso la sua gioia per il fatto che il sua prima opera Marvel faccia parte di un evento crossover.

“Sono molto emozionato di realizzare questo libro con il mio partner di Local Man, Tim Seeley, e con l’incredibile talento di Kev Walker. Inoltre, sono davvero entusiasta che che il mio primo fumetto Marvel faccia parte di un evento crossover. Come lettore, adoro scoprire nuovi autori e artisti su albi come questo. Secret Invasion: Black Panther è stato il mio primo Jason Aaron. War of the Realms: War Scrolls è stato il mio primo Charlie Jane Anders… Spero che Venom War: Wolverine sia il primo Tony Fleecs per qualcuno”.