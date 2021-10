Batgirl – il film: concept art e primi dettagli

Warner Bros e DC hanno mostrato la prima concept art del film di Batgirl durante il panel dedicato al DC FanDome 2021.

Ecco l’illustrazione, che ci dà un’idea del costume che Leslie Grace, attrice protagonista, indosserà:

La sceneggiatrice Christina Hodson ha invece fornito qualche dettaglio sulla storia.

Nel film Barbara scoprirà Batgirl per la prima volta: esplorerà un nuovo lato della sua personalità, un lato più audace e leggermente meno normale di un dualismo nella personalità che ha sempre avuto.

DC Films ha annunciato il film su Batgirl nel Marzo 2017.

Ai tempi Joss Whedon era legato al progetto nei ruoli di scrittore, regista e produttore del film, ispirato alla Barbara Gordon del rilancio New 52 della serie a fumetti di Gail Simone.

Nei mesi successivi il film ha fatto qualche passo avanti, ma a Febbraio 2018 è stato annunciato che Whedon aveva abbondonato il progetto.

Christina Hodson è quindi subentrata alla scrittura del film e nel frattempo ha scritto anche le sceneggiature dei film Birds of Prey (And the Fantabulous Emancipation of One Harley Quinn) e The Flash.

Kristen Burr (Cruella) produce il film, Adil El Arbi e Bilall Fallah – registi del film Bad Boys for Life e co-showrunner della serie Ms. Marvel, dirigono il film.