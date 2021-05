Il film su Batgirl è ancora in produzione, come reso noto nei mesi scorsi durante l’Analyst & Investor Day 2021 di AT&T.

L’Hollywood Reporter ha annunciato che film uscirà sul servizio streaming HBO Max, confermando le indiscrezioni precedenti, e che verrà diretto da Adil El Arbi e Bilall Fallah – registi del film Bad Boys for Life e co-showrunner della serie Ms. Marvel.

Kristen Burr (Cruella), produttrice del film, ha dichiarato che il film mostrerà un lato diverso di Gotham City.

Batgirl – il film

DC Films ha annunciato il film su Batgirl nel Marzo 2017.

Ai tempi Joss Whedon era legato al progetto nei ruoli di scrittore, regista e produttore del film, basato sulla Barbara Gordon del rilancio New 52 della serie a fumetti di Gail Simone.

Nei mesi successivi il film ha fatto qualche passo avanti, ma a Febbraio 2018 è stato annunciato che Whedon aveva abbondonato il progetto.

Christina Hodson è quindi subentrata alla scrittura del film e nel frattempo ha scritto anche le sceneggiature dei film Birds of Prey (And the Fantabulous Emancipation of One Harley Quinn) e The Flash.

Batgirl in Titans Stagione 3

In attesa del film Batgirl, Barbara Gordon sarà tra i nuovi protagonisti della stagione 3 della serie tv Titans.

Interpretata da Savannah Welch, è il Commissario del Dipartimento di Polizia di Gotham City.

Un tempo vigilava le strade come parte della Bat-family, ma è stata costretta sulla sedia a rotelle dopo che il Joker le ha sparato.

Ha un rapporto battagliero con Bruce Wayne e la sua vita diventa ancora più complicata con il ritorno a Gotham di Dick Grayson, che riaccenderà la loro vecchia storia d’amore e darà il via a un nuova collaborazione nella lotta al crimine.

Acquista Batgirl Anno Uno