La produzione del film The Flash di Andy Muschietti è partita a metà Aprile, come abbiamo avuto modo di segnalarvi.

Come sappiamo è stato recentemente confermato che Michael Keaton ha accettato di riprendere il ruolo di Batman, a 30 anni dal film Batman il Ritorno di Tim Burton, affiancando il precedentemente annunciato Ben Affleck nella parte del Cavaliere Oscuro.

Hanno iniziato a circolare in rete le prime immagini dal set a Burghley House nel Lincolnshire, che ci permettono di dare un’occhiata agli esterni di Villa Wayne:

E temos as primeiras imagens do set de #TheFlash em Lincolnshire Onde podemos ver a Mansão Wayne do Batman do Michael Keaton. pic.twitter.com/yVnecH2DrN — DCVERSO (@DCverso1) April 30, 2021

A proposito di The Flash

The Flash è diretto da Andy Muschietti, regista di IT parti 1 e 2 e del prossimo live action hollywoodiano de L’Attacco dei Giganti, su sceneggiatura ricavata dalla ultima stesura di Christina Hodson (Birds of Prey).

Nel film Barry Allen correrà attraverso varie dimensioni parallele dove incontrerà versioni alternative degli eroi DC, in una storia liberamente tratta dall’evento DC Comics Flashpoint.

Tra queste versioni differenti degli eroi dovrebbero esserci anche due Batman: il Cavaliere Oscuro interpretato da Michael Keaton e quello interpretato da Ben Affleck.

Il regista ha dichiarato che Affleck avrà una parte molto sostanziale nell’impatto emotivo del film; la relazione tra Barry e il Bruce di Affleck porterà un livello di emozione mai visto prima.

Il cast include Ezra Miller, Ben Affleck, Michael Keaton, Sasha Calle (la nuova Supergirl), Maribel Verdú (Nora), Kiersey Clemons (Iris West), Ron Livingston (Henry Allen), Ian Loh (Barry giovane), Saroise-Monica Jackson e Rudy Mancuso in parti non ancora note.

Si vocifera che nel film Danny DeVito potrebbe riprendere il ruolo del Pinguino, direttamente da Batman – il Ritorno.

L’uscita è prevista per il 4 Novembre 2022.

The Flash e i prossimi film DC

Tra i prossimi film basati sui personaggi dei fumetti DC Comics ricordiamo The Batman, The Suicide Squad, The Flash, Aquaman 2, Black Adam, Shazam! Fury of the Gods, Batgirl, Static Shock e Wonder Woman 3.

Non mancano le novità sul fronte seriale: su HBO Max andranno Gotham PD, spin-off di The Batman, e Peacemaker, spin-off di The Suicide Squad.

A differenza dei film Warner Bros. del 2021, in uscita in contemporanea nei cinema americani e in streaming su HBO Max, molti di quei film dovrebbero uscire esclusivamente nei cinema.

Ricordiamo che è stato recentemente annunciata l’edizione 2021 dell’evento globale digitale DC FanDome, dove verranno svelate le ultime novità sui progetti DC in cantiere.

Riscopriamo Keaton in Batman il ritorno