Greg Rucka si unisce a Ed Brubaker per Batman: Caped Crusader

Dopo Ed Brubaker, a quanto pare anche il suo collega su Gotham Central Greg Rucka si è unito al team di sceneggiatori di Batman: Caped Crusader.

A maggio 2021 era stata diffusa la notizia che Matt Reeves, il regista di The Batman, avrebbe continuato a lavorare nel mondo del Cavaliere Oscuro, ma sarebbe passato a un mezzo completamente nuovo, lavorando insieme a Bruce Timm e JJ Abrams su una nuova serie animata di Batman intitolata Batman: Caped Crusader. Timm è stato indicato come showrunner mentre Reeves e Abrams si sarebbero uniti al progetto come produttori esecutivi. All’inizio dell’anno, è stato annunciato che il famoso scrittore di fumetti Ed Brubaker si sarebbe unito alla serie come sceneggiatore capo, e sembra che abbia convinto un collega illustre ad unirsi al progetto.

In una recente newsletter, Ed Brubaker ha rivelato di aver lavorato alla serie animata di Batman, ma non da solo, confermando che Greg Rucka si è unito al team di Batman: Caped Crusader come sceneggiatore.

“Allora, tornando in tema… cosa ho per voi questa volta? Nell’ultimo mese ho fatto diversi podcast o interviste zoom… Ho scritto Friday e il 5° libro di Reckless mentre lavoravo allo show di Batman con Bruce Timm. E ho anche iniziare l’adattamento di uno uno dei nostri libri a cui si è legata una star, ma ne parleremo di più nei prossimi mesi, si spera. Sul fronte di Batman, in questa prima stagione abbiamo lavorato come freelance solo per alcuni episodi, ma sono comunque riuscito a coinvolgere alcuni grandi scrittori, uno dei quali (chi?) lavorava con me a cose relative a Batman ai vecchi tempi. Non posso dirvi chi sia, ma il suo nome fa rima con Craig Stucka ed è stato molto divertente lavorare di nuovo con lui. “

Sia Rucka che Brubaker sono noti per il loro lavoro insieme su Gotham Central, una serie a fumetti che seguiva i personaggi all’interno del dipartimento di polizia di Gotham City e per la quale Rucka ha vinto un Eisner Award nel 2004. Oltre al suo lavoro su Gotham Central, Rucka ha firmato anche una lunga gestione di Detective Comics e ha anche lavorato alla sceneggiatura dell’antologia animata del 2008, Batman: Gotham Knight.